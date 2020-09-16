З початку місяця виноград оптом подорожчав на третину, а огірки обвалилися в ціні

Тоді як в Україні зафіксували рекордні ціни на соняшникову олію, Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) констатує, що станом на 11 вересня порівняно з 28 серпня оптові ціни на огірки знизилися на 33% до 14 гривень\/кг , а на виноград підвищилися на 33% до 50 гривень\/кг. Про це Українським Новинам повідомив аналітик УКАБ Іван Колодяжний. "Закупівельні (оптові) ціни на ринку плодово-овочевої культури протягом останніх двох тижнів (28 серпня - 11 вересня) показують різноспрямовану динаміку", - сказав він. Зокрема, ціни на помідори збереглися на рівні 19-20 гривень\/кг, при цьому огірки подешевшали майже на 33% до 14 гривень\/кг. Ціни на молоду картоплю залишилися на рівні 6-7 гривень\/кг, на цибулю - на рівні 3-3,5 гривень\/кг цибуля, також не змінилася вартість моркви (5,5 гривні\/кг) і буряка (3 4 гривні \/ кг). За останні два тижні ціни на перець знизилися на 12-20% - перець солодкий зелений в середньому коштує 14 гривень\/кг, перець жовтий солодкий - 24 гривні\/кг, перець солодкий червоний - 23 гривні\/кг. Незначно зросла ціна на сливу - з 10-14 гривень\/кг до 12-15 гривень\/кг порівняно з 28 серпня, при цьому персики за вказаний період подорожчали майже на 28% до 30-32 гривень\/кг. Станом на 11 вересня вартість груш збереглася на рівні 42-45 гривень\/кг, ожини - 50 гривень\/кг. Протягом останніх двох тижнів лохина подорожчала майже на 35% до 230 гривень\/кг, виноград - на 33% до 50 гривень\/кг. Починаючи з кінця серпня ціни на дині і кавуни залишаються незмінними, в середньому кавун можна придбати за 2-2,5 гривні\/кг, диню - за 4 гривні\/кг. Ціни на волоські горіхи також збереглися на рівні 150-160 гривень\/кг. Як повідомляли Українськi Новини, аналітики прогнозують, що до кінця року подорожчає весь борщовий набір. Тим часом, буряк в Україні дешевшає.