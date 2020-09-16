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  • З початку місяця виноград оптом подорожчав на третину, а огірки обвалилися в ціні
16 вересня 2020, середа, 06:00 4
Економіка 2020-09-16T06:00:01+03:00
Українські Новини
З початку місяця виноград оптом подорожчав на третину, а огірки обвалилися в ціні

З початку місяця виноград оптом подорожчав на третину, а огірки обвалилися в ціні

Анна Рудык
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Виноград. Фото: pixabay.com/Couleur
Виноград. Фото: pixabay.com/Couleur

Тоді як в Україні зафіксували рекордні ціни на соняшникову олію, Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) констатує, що станом на 11 вересня порівняно з 28 серпня оптові ціни на огірки знизилися на 33% до 14 гривень/кг , а на виноград підвищилися на 33% до 50 гривень/кг.

Про це Українським Новинам повідомив аналітик УКАБ Іван Колодяжний.

"Закупівельні (оптові) ціни на ринку плодово-овочевої культури протягом останніх двох тижнів (28 серпня - 11 вересня) показують різноспрямовану динаміку", - сказав він.

Зокрема, ціни на помідори збереглися на рівні 19-20 гривень/кг, при цьому огірки подешевшали майже на 33% до 14 гривень/кг.

Ціни на молоду картоплю залишилися на рівні 6-7 гривень/кг, на цибулю - на рівні 3-3,5 гривень/кг цибуля, також не змінилася вартість моркви (5,5 гривні/кг) і буряка (3 4 гривні / кг).

За останні два тижні ціни на перець знизилися на 12-20% - перець солодкий зелений в середньому коштує 14 гривень/кг, перець жовтий солодкий - 24 гривні/кг, перець солодкий червоний - 23 гривні/кг.

Незначно зросла ціна на сливу - з 10-14 гривень/кг до 12-15 гривень/кг порівняно з 28 серпня, при цьому персики за вказаний період подорожчали майже на 28% до 30-32 гривень/кг.

Станом на 11 вересня вартість груш збереглася на рівні 42-45 гривень/кг, ожини - 50 гривень/кг.

Протягом останніх двох тижнів лохина подорожчала майже на 35% до 230 гривень/кг, виноград - на 33% до 50 гривень/кг.

Починаючи з кінця серпня ціни на дині і кавуни залишаються незмінними, в середньому кавун можна придбати за 2-2,5 гривні/кг, диню - за 4 гривні/кг.

Ціни на волоські горіхи також збереглися на рівні 150-160 гривень/кг.

Як повідомляли Українськi Новини, аналітики прогнозують, що  до кінця року подорожчає весь борщовий набір.

Тим часом, буряк в Україні дешевшає.

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