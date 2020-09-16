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  • Ціни на яблука в Україні знизилися в півтора рази. Це найнижчий показник за 5 років
16 вересня 2020, середа, 05:30 6
Економіка 2020-09-16T06:00:02+03:00
Українські Новини
Ціни на яблука в Україні знизилися в півтора рази. Це найнижчий показник за 5 років

Ціни на яблука в Україні знизилися в півтора рази. Це найнижчий показник за 5 років

Александр Савич
яблука, ціни на яблука
Яблука в Україні подешевшали . Фото: pixabay
Яблука в Україні подешевшали . Фото: pixabay

Ціни на яблука в Україні знизилися в півтора раза в той час, як стало відомо, що вмпорт фруктів України збільшився. Про це повідомляє Agronews.

Зниження цін на яблука в півтора раза є найнижчим показником за 5 років.

"Є два фактори, які вплинули на таке різке падіння ціни: хороший урожай яблук і досить висока ціна на старті сезону. У першій декаді вересня на оптовому ринку "Шувар" реалізовано 1,25 тис. тонн яблук, це на 19% більше порівняноз минулим роком.

Зараз українські аграрії збирають осінні сорти яблук, які мають невеликий термін зберігання, тому пропозиція збільшується, а ціни знижуються", - говорить керівник департаменту "Аналітика" оптового ринку "Шувар" у Львові Тетяна Гетьман.

У попередні 5 років в цей період яблука продавалися за ціною 8-10 грн/кг., Хоча було і виключення - в 2018 році яблука на "Шуварі" продавалися по 4-5 грн/кг.

Аналітики не виключають варіант, що в цьому році ціни на яблука можуть опуститися ще нижче.

"Курс гривні знижується, тому імпортні фрукти дорожчають. До того ж незрозуміло, як імпортери будуть працювати в умовах карантину: чи буде внутрішній ринок відкритий для іноземних фруктів в сезон великого імпорту, який починається в жовтні. Все це говорить про досить непогані перспективи створення міцних відносин між українськими виробниками фруктів і трейдерами.

Втім на імпортозаміщення можуть розраховувати тільки ті фермери, які можуть запропонувати українським трейдерам фрукти, якість яких не відрізняється від якості імпортної продукції. Таких фермерів в Україні з кожним роком стає все більше ", - прогнозує Гетьман.

Як повідомляли Українські новини, в Україні зафіксували рекордні ціни на соняшникову олію .

Також буряк на українських ринках подешевшала на третину.

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