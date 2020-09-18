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18 вересня 2020, пʼятниця, 05:30 7
Транспорт 2020-09-18T07:00:03+03:00
Українські Новини
На нових Renault українського виробництва будуть машинокомплекти з Росії

На нових Renault українського виробництва будуть машинокомплекти з Росії

Кира Молчанова
Renault, Росія, ЗАЗ, Російські запчастини, Запчастини до машини, Groupe Renault
ЗАЗ. Фото: autonews.ua
ЗАЗ. Фото: autonews.ua

Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) починає виробництво автомобілів Renault для українського ринку з машинокомплектів московського заводу компанії Groupe Renault (Франція).

Про це йдеться в повідомленні Groupe Renault, передають Українські Новини.

"Серійне виробництво Renault Arkana для українського ринку налагоджено на заводі ЗАЗ з машинокомплектів, що поставляються з московського заводу Groupe Renault. Весь техпроцес проходить з урахуванням стандартів і вимог до виробництва та контролю якості групи Renault", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, рекомендована ціна на новий купе-кросовер Renault Arkana стартує від 467,9 тис. гривень.

Крім того, за програмою "Renault Бонус плюс", яка поєднує кредит і сервісний контракт на 5 років, знижка на авто може скласти до 45 тис. гривень.

"Ми віримо, що новий позашляховик Renault Arkana, зроблений в Україні, виправдає очікування автомобілістів і буде користуватися великою популярністю. Виробництво автомобілів Renault - перший проєкт такого рівня в Україні після тривалої перерви. Ми дуже пишаємося тим, що саме ЗАЗ став партнером провідного світового автовиробника", - повідомив глава правління АТ" ЗАЗ "Микола Євдокименко.

У той же час інших подробиць по проекту "УкрАВТО" поки не розголошує.

Як повідомляли Українські Новини, 10 вересня ЗАЗ і Groupe Renault досягли угоди про виробництво автомобілів французького концерну для внутрішнього ринку України. Автомобілі будуть виробляти на потужностях заводу в Запоріжжі.

У березні "УкрАвто" провела аудит з Groupe Renault з виробництва автомобілів на базі ЗАЗ.

Groupe Renault - транснаціональна група, виробляє автомобілі марок Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine, LADA.

У липні 2020 року порівняно з липнем минулого року продажі нових легкових автомобілів збільшилися на 10% до 8,4 тис. одиниць.

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