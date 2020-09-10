підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • ЗАЗ провів модернізацію і починає виробництво моделей концерну Renault
10 вересня 2020, четвер, 11:02 423
Економіка 2020-09-10T13:15:02+03:00
Українські Новини
ЗАЗ провів модернізацію і починає виробництво моделей концерну Renault

ЗАЗ провів модернізацію і починає виробництво моделей концерну Renault

Валерия Драгомирова

ЗАЗ і Groupe Renault досягли угоди про виробництво автомобілів французького концерну для внутрішнього ринку України. Автомобілі будуть виробляти на потужностях заводу в Запоріжжі.

Перед початком проекту ЗАЗ виробив масштабну модернізацію - тепер підприємство повністю відповідає міжнародним стандартам якості Groupe Renault.

На українському заводі розгорнута система "Alliance Production Way" (APW), згідно з якою автомобілі групи Groupe Renault збираються в більш, ніж 130 країнах. Подробиці співпраці поки не повідомляються, проте пресслужба підприємства обіцяє найближчим часом презентувати інформацію про модельний ряд, обсяги виробництва та ринки збуту.

"Ми пишаємося тим, що реалізуємо цей проєкт, який створить нові робочі місця і сприятиме розвитку вітчизняного автопрому. Локалізована збірка дозволяє нам залишатися в безпосередній близькості від наших клієнтів і адаптувати пропозицію і сервіс до потреб ринку", - прокоментував Микола Євдокименко, Голова Правління ЗАЗ.

Керівництво підприємства вважає, що партнерство з провідним світовим автовиробником - лише перший крок на шляху відновлення важливою для країни галузі.

Макс Міссана, керуючий директор Groupe Renault Export Регіон Євразія: "Український ринок має для нас високий потенціал, завдяки своєму місцю розташування і зростаючому інтересу до нових автомобілів. Група Renault має сильні позиції в Україні і зберігає своє лідерство на ринку. Цей проєкт означає, що ми і наші партнери впевнені в тому, що бренди "Зроблено в Україні" будуть на тому ж рівні якості, що і продукція інших заводів Групи Renault".

Запорізький автомобілебудівний завод - найбільший виробник автомобілів в Україні. Підприємство здатне повномасштабно виробляти легкові автомобілі, легку комерційну техніку, вантажні автомобілі і автобуси. У період кризи, коли лінії з виробництва легкових автомобілів були законсервовані, ЗАЗ налагодив виробництво відразу декількох моделей автобусів, які користуються успіхом у країнах Європи і відповідають усім вимогам ЄС.

Також в різні роки ПАТ "ЗАЗ" співпрацював з Daimler AG, Opel, GM, KIA, Chery. За два десятиліття з конвеєра підприємства зійшло понад 1 000 000 одиниць автомобільної техніки.

Groupe Renault - займається виробництвом автомобілів з 1898 року і представлена ​​на ринках 134 країн. У 2019 група реалізувала 3,8 млн. автомобілів. Володіє брендами: Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine. З 2017 року Renault Groupe Renault мажоритарний акціонер "АВТОВАЗ" і власник бренду LADA. Groupe Renault є частиною Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance.

Більше новин про:

В Україні понад 145 тисяч хворих на коронавірус: статистика COVID-19 на 10 вересня
Сьогодні останній день для зміни місця голосування на місцевих виборах
Новини
Голова Рівненської ОДА Коваль відзвітував про рік роботи... посеред поля 13:21 Фото
В інтерв'ю Пальчевський набрехав про службу в армії, нахамив журналістці і заперечував свої ж слова про "возз'єднання" з Росією, - фактчекінг ВВС 13:06
Андрій Богдан. Фото: Михайло Марків/
Богдан підозрює Єрмака в роботі на розвідку Росії 12:35
Зеленський вперше за час карантину здійснить закордонний візит 12:32
Порошенко і Зеленський за останніх півтора року вперше з 1995 не роздавали іменних пістолетів 12:21
більше новин
Кличко з Пальчевським вийдуть у 2 тур на виборах в мери Києва, - "Соціальний моніторинг" 15:51
Пальчевський вийде у другий тур з Кличком, - "Соціальний моніторинг" 15:58 Прес-реліз
Фармацевтична індустрія України стає більш технологічною та інноваційною, - дослідження 19:54
В інтерв'ю Пальчевський набрехав про службу в армії, нахамив журналістці і заперечував свої ж слова про "возз'єднання" з Росією, - фактчекінг ВВС 13:06
ЗАЗ провів модернізацію і починає виробництво моделей концерну Renault 11:02
більше новин
ДБР закрило кілька справ про можливі злочини Порошенка 10:25
В Україні народжуваність за останні 5 років впала на 40% 15:15
Кіпр перевірить законність отримання громадянства українськими бізнесменами, серед яких Коломойський 16:22
"Нафтогаз" подав три тарифи на газ для населення і бізнесу 12:31
Зеленський. Фото: Офис Президента
Зеленський порівняв медреформу з радянською електронною грою "Ну, постривай! 17:06
більше новин
До завершення карантину 52 дні: які обмеження діють
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok