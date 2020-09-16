Новий кросовер Renault Arkana будуть виробляти на модернізованих потужностях ЗАЗ

Купе-кросовер Renault Arkana, на думку творців, приємно здивує українських водіїв. Сучасний дизайн, економічний двигун, повний привід і високий кліренс - зацікавить покупців, які мріють про доступний, новий автомобіль. Виготовлятися Renault Arkana буде на модернізованих потужностях Запорізького автомобільного заводу (ЗАЗ).

Про це повідомило інформаційне агентство УНІАН.

У 2019 році лінії ЗАЗ з випуску легкових машин були законсервовані, підприємство перебувало в скрутному становищі. У 2020 році ситуація кардинально змінилася - за запитом Groupe Renault на підприємстві зробили масштабну модернізацію виробничих потужностей. На ЗАЗ розгорнута система контролю якості виробництва Alliance Production Way (APW), відповідно до якої автомобілі групи Groupe Renault збираються в більш, ніж 130 країнах. "Зроблені в Україні автомобілі будуть європейської якості", - пообіцяли на підприємстві.

Renault Arkana - кросовер компанії Renault, модель 2019 року. Автомобіль створений на модернізованій платформі В0, є родичем Renault Duster. Renault Arkana оснащується абсолютно новим турбо двигуном TCe150 об'ємом 1,33 л турбо (150 л.с., крутний момент - 250 hm) та бензиновим атмосферним двигуном SCe114, об'ємом 1,6 л (потужність 114 к.с., крутний момент - 156 hm). У парі з ними буде пропонуватися механічна або автоматична трансмісії. Комплектація з автоматичною трансмісією буде оснащена повним приводом. У автомобіля відмінний кліренс - 205 мм і зручні кути корпусу. Витрата палива місто/траса - 9,1/6,1 л на 100 км. Розгін до 100 км/год за 10,5 сек. У Renault Arkana величезний багажник об'ємом в 508 літрів, сучасний фари, зручна центральна консоль, можливість синхронізації автомобіля зі смартфоном, захист двигуна - і безліч інших опцій. Автомобіль представлений в 7 кольорах.

Запуск виробництва моделей Renault, в Запоріжжі сприйняли як початок відродження українського автомобілебудування. На ЗАЗ стверджують, що технічно готові розширити обсяги виробництва, орієнтуючись на запити ринку.

"Виробництво автомобілів Renault - перший проект такого рівня в Україні після тривалої перерви. Ми дуже пишаємося тим, що саме ЗАЗ став партнером провідного світового автовиробника. Сьогодні підприємство має в своєму розпорядженні всі технічні можливості, щоб забезпечити високі стандарти якості автомобілів Renault та їх відповідність очікуванням автолюбителів в Україні. Ми віримо, що новий позашляховик Renault Arkana, зроблений в Україні, виправдає очікування автомобілістів і буде користуватися великою популярністю", - прокоментував подію голова правління Публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Запорізький автомобільний завод" Микола Євдокименко.

ПАТ "Запорізький автомобілебудівний завод" - найбільший виробник автомобілів в Україні. Підприємство здатне повномасштабно виробляти легкові автомобілі, легку комерційну техніку, вантажні автомобілі та автобуси. У різні роки ЗАЗ співпрацював з Daimler AG, Opel, GM, KIA, Chery. За два десятиліття з конвеєра підприємства зійшло понад 1 000 000 одиниць автомобільної техніки.

Groupe Renault - займається виробництвом автомобілів з 1898 року та представлена ​​на ринках 134 країн. У 2019 році група реалізувала 3,8 млн автомобілів. Володіє брендами: Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine. З 2017 року Renault Groupe Renault є мажоритарним акціонером "Автоваза" і власником бренду Lada. Groupe Renault є частиною Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance.

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