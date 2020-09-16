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16 вересня 2020, середа, 15:28 181 Фото
Транспорт 2020-09-16T16:00:02+03:00
Українські Новини
Новий кросовер Renault Arkana будуть виробляти на модернізованих потужностях ЗАЗ

Новий кросовер Renault Arkana будуть виробляти на модернізованих потужностях ЗАЗ

Сергій Паламаренко
ЗАЗ, Микола Євдокименко, Renault Arkana
Renault Arkana. Фото: renault.ua
Renault Arkana. Фото: renault.ua

Купе-кросовер Renault Arkana, на думку творців, приємно здивує українських водіїв. Сучасний дизайн, економічний двигун, повний привід і високий кліренс - зацікавить покупців, які мріють про доступний, новий автомобіль. Виготовлятися Renault Arkana буде на модернізованих потужностях Запорізького автомобільного заводу (ЗАЗ).

Про це повідомило інформаційне агентство УНІАН.

У 2019 році лінії ЗАЗ з випуску легкових машин були законсервовані, підприємство перебувало в скрутному становищі. У 2020 році ситуація кардинально змінилася - за запитом Groupe Renault на підприємстві зробили масштабну модернізацію виробничих потужностей. На ЗАЗ розгорнута система контролю якості виробництва Alliance Production Way (APW), відповідно до якої автомобілі групи Groupe Renault збираються в більш, ніж 130 країнах. "Зроблені в Україні автомобілі будуть європейської якості", - пообіцяли на підприємстві.

Renault Arkana - кросовер компанії Renault, модель 2019 року. Автомобіль створений на модернізованій платформі В0, є родичем Renault Duster. Renault Arkana оснащується абсолютно новим турбо двигуном TCe150 об'ємом 1,33 л турбо (150 л.с., крутний момент - 250 hm) та бензиновим атмосферним двигуном SCe114, об'ємом 1,6 л (потужність 114 к.с., крутний момент - 156 hm). У парі з ними буде пропонуватися механічна або автоматична трансмісії. Комплектація з автоматичною трансмісією буде оснащена повним приводом. У автомобіля відмінний кліренс - 205 мм і зручні кути корпусу. Витрата палива місто/траса - 9,1/6,1 л на 100 км. Розгін до 100 км/год за 10,5 сек. У Renault Arkana величезний багажник об'ємом в 508 літрів, сучасний фари, зручна центральна консоль, можливість синхронізації автомобіля зі смартфоном, захист двигуна - і безліч інших опцій. Автомобіль представлений в 7 кольорах.

Запуск виробництва моделей Renault, в Запоріжжі сприйняли як початок відродження українського автомобілебудування. На ЗАЗ стверджують, що технічно готові розширити обсяги виробництва, орієнтуючись на запити ринку.

"Виробництво автомобілів Renault - перший проект такого рівня в Україні після тривалої перерви. Ми дуже пишаємося тим, що саме ЗАЗ став партнером провідного світового автовиробника. Сьогодні підприємство має в своєму розпорядженні всі технічні можливості, щоб забезпечити високі стандарти якості автомобілів Renault та їх відповідність очікуванням автолюбителів в Україні. Ми віримо, що новий позашляховик Renault Arkana, зроблений в Україні, виправдає очікування автомобілістів і буде користуватися великою популярністю", - прокоментував подію голова правління Публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Запорізький автомобільний завод" Микола Євдокименко.

ПАТ "Запорізький автомобілебудівний завод" - найбільший виробник автомобілів в Україні. Підприємство здатне повномасштабно виробляти легкові автомобілі, легку комерційну техніку, вантажні автомобілі та автобуси. У різні роки ЗАЗ співпрацював з Daimler AG, Opel, GM, KIA, Chery. За два десятиліття з конвеєра підприємства зійшло понад 1 000 000 одиниць автомобільної техніки.

Groupe Renault - займається виробництвом автомобілів з 1898 року та представлена ​​на ринках 134 країн. У 2019 році група реалізувала 3,8 млн автомобілів. Володіє брендами: Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine. З 2017 року Renault Groupe Renault є мажоритарним акціонером "Автоваза" і власником бренду Lada. Groupe Renault є частиною Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance.

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