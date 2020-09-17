підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • В ООН хочуть закликати світ до глобального припинення вогню через небезпеку коронавірусу
17 вересня 2020, четвер, 19:48 5
Світ 2020-09-17T20:30:01+03:00
Українські Новини
В ООН хочуть закликати світ до глобального припинення вогню через небезпеку коронавірусу

В ООН хочуть закликати світ до глобального припинення вогню через небезпеку коронавірусу

Константин Долгий
ООН, Організація Об'єднаних Націй, Антоніу Гутерреш, Коронавірус, коронавірус у світі, Пандемія коронавірусу, Припинення вогню
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Фото: wikipedia.org
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Фото: wikipedia.org

22 вересня в Організації об'єднаних націй (ООН) хочуть звернутися до всього світу із закликом припинити будь-які бойові дії до кінця року через ситуацію з епідемією коронавірусу.

Відповідну заяву зробив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, слова якого наводить пресслужба ООН, передають Українські Новини.

Гутерріш назвав пандемію коронавірусу нового типу SARS-CoV-2 загрозою глобальної безпеки номер один. З цієї причини, вже наступного вівторка, 22 вересня, він має намір звернутися до світової спільноти із закликом згуртуватися перед обличчям всесвітньої небезпеки і ввести глобальний режим припинення вогню до кінця року.

"Ми повинні використовувати всі можливості в майбутні тижні і зробити новий колективний поштовх до світу", - заявив Гутерріш.

Як приклад, Генсек ООН навів недавні переговори влади Афганістану і талібів, які Гутерріш назвав "обнадійливими кроками до миру".

Крім того, Гутерріш нагадав про уповільнення бойових дій в Україні, Сирії, Лівії та інших куточках планети.

"Необхідно значно розширити існуючі інструменти, які можуть допомогти в придушенні поширення коронавірусу і порятунку людських життів, особливо протягом наступних 12 місяців", - наводить пресслужба слова Гутерріша.

З моменту початку розповсюдження коронавірусу в світі було підтверджено 30,1 млн підтверджених випадків зараження, з яких майже 950 тис. мали летальний результат. Щодня в світі реєструється кілька сотень нових випадків хвороби.

Безліч урядових і приватних організацій з усього світу зайняті розробкою ефективної вакцини від коронавірусу. За найпозитивнішими прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), масову вакцинацію населення не слід очікувати раніше середини 2021 року.

Як повідомляли Українські Новини, Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована темпами захворюваності на коронавірусну інфекцію в Європі

Тим часом в Україні рекордні 3,5 тис. нових випадків захворювання на коронавірус, померли за минулу добу 60 осі. Наразі хворих на вірус Covid-19 в Україні налічується 166 244, кількість померлих від захворювання – 3 400 осіб.

Більше новин про: ООН Організація Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш Коронавірус коронавірус у світі Пандемія коронавірусу Припинення вогню

У Пакистані заарештували 964 об'єкта заборонених О...
Генсек ООН закликає Україну й Росію спростити проц...
Спецдоповідач ООН закликав Порошенка переглянути з...
В Кропивницькому у викладача одного з вищих навчал...
У Києві за добу СOVID-19 захворіли 379 осіб, з яких 41 дитина
Картини Порошенка можуть конфіскувати через несплату податку, — Бабіков
Новини
В ООН хочуть закликати світ до глобального припинення вогню через небезпеку коронавірусу 19:48
За день у Києві збільшилася кількість класів, переведених на "дистанційку" 19:45
Пожежники біля ресторану
У постраждалих в ресторані "Канапа" - шок і опіки. Названо попередні причини вибуху 19:40
Громадські організації виявили масштабні зловживання депутатськими повноваженнями у Запорізькій області 19:29
Після зміцнення гривня почала знижуватися в ціні. Курс нацвалюти на міжбанку 19:20
більше новин
Байден та Порошенко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine
Байден назвав Трампа собакою, – Деркач опублікував нові записи 14:30
Деркач подав до суду на бездіяльність українського МЗС 15:45
Труханов виступив проти Національного корпусу 14:40
Андрій Деркач. Скріншот: прес-конференція
Деркач опублікував схеми крадіжки з тарифів та запропонував знизити їх на третину 15:25
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Київ вже готовий до холодів, — мер Кличко 14:02
більше новин
Про численні спалахи АЧС повідомили в Німеччині 12:04
Кабмін змінив критерії віднесення регіонів до "червоній зоні" епіднебезпеки 14:50
Непал має намір відкрити країну для туристів у середині жовтня 10:49
Коронавірус в Україні: понад 3,5 тисячі нових випадків за добу 09:21
Податкова назвала 5 найбільших боржників в Україні 11:03
більше новин
Офіс генпрокурора має намір просити суд заарештувати депутата Юрченка з альтернативою застави 5-10 млн гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok