В ООН хочуть закликати світ до глобального припинення вогню через небезпеку коронавірусу

22 вересня в Організації об'єднаних націй (ООН) хочуть звернутися до всього світу із закликом припинити будь-які бойові дії до кінця року через ситуацію з епідемією коронавірусу.

Відповідну заяву зробив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, слова якого наводить пресслужба ООН, передають Українські Новини.

Гутерріш назвав пандемію коронавірусу нового типу SARS-CoV-2 загрозою глобальної безпеки номер один. З цієї причини, вже наступного вівторка, 22 вересня, він має намір звернутися до світової спільноти із закликом згуртуватися перед обличчям всесвітньої небезпеки і ввести глобальний режим припинення вогню до кінця року.

"Ми повинні використовувати всі можливості в майбутні тижні і зробити новий колективний поштовх до світу", - заявив Гутерріш.

Як приклад, Генсек ООН навів недавні переговори влади Афганістану і талібів, які Гутерріш назвав "обнадійливими кроками до миру".

Крім того, Гутерріш нагадав про уповільнення бойових дій в Україні, Сирії, Лівії та інших куточках планети.

"Необхідно значно розширити існуючі інструменти, які можуть допомогти в придушенні поширення коронавірусу і порятунку людських життів, особливо протягом наступних 12 місяців", - наводить пресслужба слова Гутерріша.

З моменту початку розповсюдження коронавірусу в світі було підтверджено 30,1 млн підтверджених випадків зараження, з яких майже 950 тис. мали летальний результат. Щодня в світі реєструється кілька сотень нових випадків хвороби.

Безліч урядових і приватних організацій з усього світу зайняті розробкою ефективної вакцини від коронавірусу. За найпозитивнішими прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), масову вакцинацію населення не слід очікувати раніше середини 2021 року.

Як повідомляли Українські Новини, Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована темпами захворюваності на коронавірусну інфекцію в Європі.

Тим часом в Україні рекордні 3,5 тис. нових випадків захворювання на коронавірус, померли за минулу добу 60 осі. Наразі хворих на вірус Covid-19 в Україні налічується 166 244, кількість померлих від захворювання – 3 400 осіб.

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