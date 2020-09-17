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17 вересня 2020, четвер, 19:45 4
Суспільство 2020-09-17T20:30:01+03:00
Українські Новини
За день у Києві збільшилася кількість класів, переведених на "дистанційку"

За день у Києві збільшилася кількість класів, переведених на "дистанційку"

Елена Новикова
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Закриття шкіл на карантин. Фото: Pixabay
Закриття шкіл на карантин. Фото: Pixabay

В Києві станом на 17 вересня кількість закритих шкіл залишилася на рівні 5, а переведених на дистанційне навчання класів у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 25 до 298.

Про це йдеться у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

Так, за станом на 17 вересня 5 шкіл закриті на карантин і 298 класів переведені на дистанційне навчання.

Також в столиці 1 установа дошкільної освіти та 8 груп тимчасово закриті.

Скільки шкіл в Києві закриті на карантин і скільки класів переведені на дистанційне навчання. Відповідь на запит Українських НовинСкільки шкіл в Києві закриті на карантин і скільки класів переведені на дистанційне навчання. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українськi Новини, Кабмін встановив заборону на відвідування шкіл, якщо на самоізоляції перебуває 50% класів в регіонах "зеленої", "жовтої" та "помаранчевої" зон епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Тим часом в. о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет розповів, що школярі, які не мають ноутбуків і комп'ютерів, теж можуть навчатися дистанційно за допомогою роздруківок, а контролювати їх роботу вчителі повинні по телефону.

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