Російській співачці Глюкозі заборонили в'їзд в Україну на 3 роки

Російській співачці Глюкозі (Наталії Іоновій) Державна прикордонна служба заборонила в'їзд в Україну на 3 роки, оскільки вона відвідувала анексований Крим.

Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби, передають Українські Новини.

Відзначається, що росіянка прибула в Україну рейсом з Мінська.

При оформленні прикордонниками Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" з'ясували, що вона порушувала українське законодавство, відвідавши окупований її країною Кримський півострів.

"Сама громадянка виявилася російською співачкою, яка виступає під псевдонімом "Глюкоза", і в Крим неодноразово їздила на концерти і вечірки. В ході спілкування іноземка постійно плуталася в своїх відповідях, зокрема, на початку зазначила, що в Криму востаннє була тільки в 2013 році", - сказано в повідомленні.

В Україну громадянка Росії планувала потрапити в особистих цілях.

За порушення вимог закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" співачці заборонили в'їзд в Україну на 3 роки.

З відповідним штампом в документі вона вилетіла зворотним рейсом до Білорусі.

Як повідомляли Українськi Новини, російському реперу Guf Служба безпеки України заборонила в'їзд до березня 2021 року.

Також заборону на в'їзд отримав репер В'ячеслав Машнов, який виступає під псевдонімом "Гнойний", через дії і висловлювання, які загрожують національній безпеці України.