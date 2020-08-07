підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 серпня 2020, пʼятниця, 11:25 9
Силові структури 2020-08-07T12:15:02+03:00
Українські Новини
Російській співачці Глюкозі заборонили в'їзд в Україну на 3 роки

Російській співачці Глюкозі заборонили в'їзд в Україну на 3 роки

Ольга Фандорина
СБУ, заборона на в'їзд, Наталія Іонова, Глюкоза
Наталія Іонова. Фото: spletnik.ru
Наталія Іонова. Фото: spletnik.ru

Російській співачці Глюкозі (Наталії Іоновій) Державна прикордонна служба заборонила в'їзд в Україну на 3 роки, оскільки вона відвідувала анексований Крим.

Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби, передають Українські Новини.

Відзначається, що росіянка прибула в Україну рейсом з Мінська.

При оформленні прикордонниками Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" з'ясували, що вона порушувала українське законодавство, відвідавши окупований її країною Кримський півострів.

"Сама громадянка виявилася російською співачкою, яка виступає під псевдонімом "Глюкоза", і в Крим неодноразово їздила на концерти і вечірки. В ході спілкування іноземка постійно плуталася в своїх відповідях, зокрема, на початку зазначила, що в Криму востаннє була тільки в 2013 році", - сказано в повідомленні.

В Україну громадянка Росії планувала потрапити в особистих цілях.

За порушення вимог закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" співачці заборонили в'їзд в Україну на 3 роки.

З відповідним штампом в документі вона вилетіла зворотним рейсом до Білорусі.

Як повідомляли Українськi Новини, російському реперу Guf Служба безпеки України заборонила в'їзд до березня 2021 року.

Також заборону на в'їзд отримав репер В'ячеслав Машнов, який виступає під псевдонімом "Гнойний", через дії і висловлювання, які загрожують національній безпеці України.

Більше новин про: СБУ заборона на в'їзд Наталія Іонова Глюкоза

В Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус — 1 453 випадки за добу
В Україні почали стягувати збір за виліт пасажирів
Новини
З початку року АТ "Запоріжгаз" приєднав до газових мереж 120 нових б'єктів 12:25 Прес-реліз
У Київській області за добу вдвічі зросла захворюваність на коронавірус 12:00
З початку року журналісти майже півсотні разів зазнали фізичної агресії, - НСЖУ 11:30
В Україні вперше провели трансплантацію підшлункової залози 11:30
Правила в'їзду для іноземців змінив Єгипет 11:25
більше новин
"Луцький інцидент" був надмірно заполітизований, - політолог 16:21
Китайські інвестори "Мотор Січі" офіційно поінформували фондовий ринок про співпрацю з DCH Ярославського 18:58
Одеська чиновниця збирає з бізнесменів гроші для закриття кримінальних справ НАБУ, - політтехнолог 15:20
Аваков домовився про спільні навчання офіцерів НГУ з італійськими карабінерами 20:09
Нардеп Ілля Ківа заявив, що буде відстоювати одеського блогера Стаса Домбровського 20:31
більше новин
Апеляційний суд скасував арешт колекції картин Порошенка 10:50
Тарас Шевченко, керівник інтегратора інформаційно-технологічних рішень ТОВ
"БМС Техно" пропонує створити єдиний "освітній акаунт" для школярів 10:01 Фото
Скоро українцям почнуть відключати газ: кому це загрожує і як уникнути 05:45
Договір з банком. На що звертати увагу, щоб не отримати неочікуваний борг 06:15
З понеділка карантин можуть посилити в чотирьох областях 10:10
більше новин
Українці продовжують активно здавати валюту
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok