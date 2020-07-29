Хворому на коронавірус російському реперу СБУ дозволила в'їзд в Україну

Раніше СБУ заборонила в'їзд в Україну російському реперу Елджею відразу після його концерту в Києві. Служба безпеки України скасувала заборону на в'їзд в країну російського репера Елджея (Олексій Узенюк).

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

На цю мить, згідно із відповіддю, Елджея немає в списку осіб, яким заборонений в'їзд в Україну.

Раніше СБУ заборонила йому в'їзд, однак він подав скаргу до суду і виграв.

Нещодавно стало відомо, що телеведуща і блогер Анастасія Івлєєва в Instagram повідомила, що вона разом з чоловіком, репером Елджеем (Олексій Узенюк), захворіли на коронавірусну інфекцію.

"Мій чоловік і я захворіли COVID-19. Нагадую, що вірус нікуди не подівся, будьте обережні!" — написала Івлєєва.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну російському реперу Guf до березня 2021 року.

Суд не дозволив реперу Басті в'їзд в Україну.

Раніше СБУ заборонила в'їзд російському реперу Гнійному, який переміг у батлі самого Оксимирона.