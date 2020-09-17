Зеленський очікує від НАБУ, САП і Офісу Генпрокурора більше "показових посадок"

Тоді як Венедіктова підписала підозру в корупції депутату Юрченку , президент Володимир Зеленський очікує від Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Офісу Генерального прокурора більше "показових посадок".

Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сподіваюся, що НАБУ, САП і Офіс генерального прокурора все ж почують суспільство і тому будуть працювати значно швидше і продуктивніше, щоб викривати діяльність усіх шукачів вигод у владі. Не раз на місяць демонструвати нам гучну справу, а системно, день у день, максимально напружуючи свої можливості, показувати результат...

Це ж не робота заради реклами або піару. Не просто відео, скандал, а потім - тиша. Це про вироки - про ті ж посадки, про які в нас запитують люди в кожному місті. А тому - більше правоохоронної конкретики. Більше показових "посадок", - написав він.

Зеленський вкотре запевнив, що кожен чиновник сяде до в'язниці, якщо буде брати хабарі і красти в держави.

"Винятків із цього правила не може бути - для будь-якої особи в нашій державі. Тут немає більше "дахів", прикриття, адміністративних можливостей. Дуже довго класична політична і бізнес-система в Україні будувалася саме на таких цинічних винятках - щоб "потрібні люди" могли закрити будь-які справи.

Багатьох із таких "винятків" кожен українець знає навіть по прізвищах", - написав він.

Зеленський нагадав, що перед виборами обіцяв завершення "старих корумпованих часів".

"Винятків не буде, особливих немає, виправдання не приймаються... Чому досі хтось вважає, що він особисто може спробувати стати "винятком" із цієї обіцянки і поводитися настільки зухвало?

Хочу, щоб усі посадові особи, всі депутати уважно ще раз подивилися на себе, на свої справи і запам'ятали - за хабарництво буде дуже боляче", - написав президент.

Як повідомляли Українські новини, Вищий антикорупційний суд Києва заарештував підозрюваного в отриманні хабара помічника депутата Верховної Ради Олександра Юрченка.

Також сьогодні відбудеться панахида за Георгієм Гонгадзе.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини