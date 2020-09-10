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10 вересня 2020, четвер, 12:32 10
Президент 2020-09-10T14:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський вперше за час карантину здійснить закордонний візит

Зеленський вперше за час карантину здійснить закордонний візит

Александр Савич
Карантин, Володимир Зеленський, Відрядження, Австрія
Володимир Зеленський здійснить закордонний візит до Австрії.Фото: пресслужба Офісу Президента
Володимир Зеленський здійснить закордонний візит до Австрії.Фото: пресслужба Офісу Президента

Тоді як по Україні Володимир Зеленський відновив поїздки ще в червні, президент вперше за час карантину здійснить закордонний візит — до Австрії 15-16 вересня. 

Відповідний анонс розміщено на сайті Президента, передають Українські Новини.

"15-16 вересня Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Республіку Австрія. В рамках візиту заплановані переговори глави держави з федеральним Президентом Австрії Олександром ван дер Белленом, федеральним канцлером Себастіаном Курцом і президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою", — сказано в ньому.

Зеленський і ван дер Беллен візьмуть участь в роботі економічного форуму.

Також Президент і перша леді Олена Зеленська візьмуть участь в церемонії презентації україномовного аудіогіда в Віденському музеї історії мистецтв.

Як повідомляли Українські новини, Зеленський розповів, коли хасиди зможуть приїхати в Умань.

Також Богдан розповів, хто має на Зеленського найбільший вплив з його оточення.

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