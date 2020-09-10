Зеленський вперше за час карантину здійснить закордонний візит

Тоді як по Україні Володимир Зеленський відновив поїздки ще в червні, президент вперше за час карантину здійснить закордонний візит — до Австрії 15-16 вересня.

Відповідний анонс розміщено на сайті Президента, передають Українські Новини.

"15-16 вересня Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Республіку Австрія. В рамках візиту заплановані переговори глави держави з федеральним Президентом Австрії Олександром ван дер Белленом, федеральним канцлером Себастіаном Курцом і президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою", — сказано в ньому.

Зеленський і ван дер Беллен візьмуть участь в роботі економічного форуму.

Також Президент і перша леді Олена Зеленська візьмуть участь в церемонії презентації україномовного аудіогіда в Віденському музеї історії мистецтв.

Як повідомляли Українські новини, Зеленський розповів, коли хасиди зможуть приїхати в Умань.

Також Богдан розповів, хто має на Зеленського найбільший вплив з його оточення.

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