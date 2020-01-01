В перший день року Зеленський катався на лижах: у мережі з'явилися фото з Буковеля

Після того, як Президент України Володимир Зеленський з сім'єю поїхав на відпочинок в президентську резиденцію "Синьогора" в Гуті, Івано-Франківська область, в соцсережі з'явилися його фотографії на гірськолижному курорті Буковель, де ще в жовтні випав перший справжній сніг. Як пише "Страна", в соцмережі Instagram фото з президентом розміщують лижники, яким пощастило зустрітися на одній трасі з гарантом і його командою. Фото: instagram.com\/kolia_sofron Аналогічне фото з'явилося і на інших пабликах Зеленського. "Це сьогодні в Буковелі. Як завжди дякую за фото @zecoffee", - підписали знімок з Володимиром Зеленським. Фото: instagram.com\/ze_foreverr Як повідомляли Українські Новини, Зеленський бажає українцям в 2020 році жити в єдності і з повагою один до одного заради успішного майбутнього України. Тим часом, у новорічному вітанні Зеленського знялися співаки Винник, Потап, Dzidzio, Полякова і Кароль. Також Зеленський запросив Богдана зустрічати Новий рік в Гуту, але той віддав перевагу Швейцарії.