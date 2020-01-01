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01 січня 2020, середа, 18:53 18
Президент 2020-01-01T18:58:23+02:00
Українські Новини
В перший день року Зеленський катався на лижах: у мережі з'явилися фото з Буковеля

В перший день року Зеленський катався на лижах: у мережі з'явилися фото з Буковеля

Надежда Комендантова
Володимир Зеленський, Новий рік-2020, Буковель, лижі
Зеленський в Буковелі. Фото: instagram.com/ze_foreverr
Зеленський в Буковелі. Фото: instagram.com/ze_foreverr

Після того, як Президент України Володимир Зеленський з сім'єю поїхав на відпочинок в президентську резиденцію "Синьогора" в Гуті, Івано-Франківська область, в соцсережі з'явилися його фотографії на гірськолижному курорті Буковель, де ще в жовтні випав перший справжній сніг.

Як пише "Страна", в соцмережі Instagram фото з президентом розміщують лижники, яким пощастило зустрітися на одній трасі з гарантом і його командою.

Фото: instagram.com/kolia_sofronФото: instagram.com/kolia_sofron

Аналогічне фото з'явилося і на інших пабликах Зеленського.

"Це сьогодні в Буковелі. Як завжди дякую за фото @zecoffee", - підписали знімок з Володимиром Зеленським.

Фото: instagram.com/ze_foreverrФото: instagram.com/ze_foreverr

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський бажає українцям в 2020 році жити в єдності і з повагою один до одного заради успішного майбутнього України.

Тим часом, у новорічному вітанні Зеленського знялися співаки Винник, Потап, Dzidzio, Полякова і Кароль.

Також Зеленський запросив Богдана зустрічати Новий рік в Гуту, але той віддав перевагу Швейцарії.

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