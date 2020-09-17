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17 вересня 2020, четвер, 21:22 6
Суспільство 2020-09-17T22:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві склали 40 адмінпротоколів на керівників гуртожитків за порушення карантину, - Рубан

У Києві склали 40 адмінпротоколів на керівників гуртожитків за порушення карантину, - Рубан

Константин Долгий
Київ, Держпродспоживслужба, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, Штрафи за порушення карантину, Коронавірус у гуртожитку
Карантин через коронавірус. Фото: Pexels
Карантин через коронавірус. Фото: Pexels

В Києві оштрафували адміністрації гуртожитків за порушення карантинних вимог в той час, як в Україні 16 вересня на коронавірусну інфекцію захворіли 3,5 тис. осіб.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, передають Українські Новини.

"Сьогодні складено близько 40 протоколів на адміністрації гуртожитків. Ми отримали дані з судів, вони позитивно розглянуті", - сказав Рубан.

За його словами, керівництво тих гуртожитків, де були виявлені порушення вимог карантину, буде оштрафовано на 34 тис. гривень.

Як раніше заявили в Держпродспоживслужбі, в Україні в близько 40% всіх студентських гуртожитках не дотримуються  правил карантину. У відомстві зазначили, що подібні місця є "кращими" для поширення коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, поліція Києва щодня проводить рейди для виявлення порушень карантинних правил.

Крім того, Міністерство освіти України попередило, що директора школи можуть оштрафувати або навіть ув'язнити, якщо установа продовжує працювати в "червоній зоні" епідбезпеки і не дотримується правил карантину.

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