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16 вересня 2020, середа, 09:17 8
Суспільство 2020-09-16T10:30:02+03:00
Українські Новини
Поліція щодня проводить рейди для пошуку порушників карантину в Києві

Поліція щодня проводить рейди для пошуку порушників карантину в Києві

Ольга Фандорина
Карантин, Київ, Поліція, Порушення карантину, помаранчева зона
Карантин
Карантин

Тоді як Київ віднесено до "помаранчевої зони" епідемічної небезпеки, поліція столиці щодня проводить рейди для виявлення порушень.

Про це Українським Новинам повідомили в поліції Києва.

"Ми кожен день проводимо рейди для виявлення порушників обмежень", - сказали у відомстві.

При цьому в поліції не уточнили, скільки таких порушників було виявлено з моменту віднесення столиці до "помаранчевої зони" епіднебезпеки.

Також в поліції повідомили, що протоколи про порушення карантинних обмежень складаються щодня.

Обмеження через віднесення Києва до "помаранчевої зони" епідемічної небезпеки набрали чинності 14 вересня.

З 14 вересня проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів дозволено за участю не більш ніж 220 осіб - 1 людина на 10 м2 площі будівлі.

Заборонена діяльність установ, що надають послуги з розміщення, крім готелів.

Проведення групових занять в професійних і вищих навчальних закладах дозволено групами не більш ніж 20 осіб.

Проведення медустановами планових госпіталізацій теж тимчасово обмежено: це не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативних хворих та випадків, коли є ризик для життя пацієнта.

Заборонена діяльність спортивних залів і фітнес-центрів, крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більш ніж 1 людини на 10 м2 приміщення.

Заборонено прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку — санаторії та табори в столиці і передмісті.

Як повідомляли Українські новини, розпорядження Київської міської державної адміністрації про здійснення перевезення громадським транспортом тільки в кількості 50% місць для сидіння відсутня.

За день в Києві ще 25 класів перевели на "дистанційку" через коронавірус.

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