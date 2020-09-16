Поліція щодня проводить рейди для пошуку порушників карантину в Києві

Тоді як Київ віднесено до "помаранчевої зони" епідемічної небезпеки, поліція столиці щодня проводить рейди для виявлення порушень.

Про це Українським Новинам повідомили в поліції Києва.

"Ми кожен день проводимо рейди для виявлення порушників обмежень", - сказали у відомстві.

При цьому в поліції не уточнили, скільки таких порушників було виявлено з моменту віднесення столиці до "помаранчевої зони" епіднебезпеки.

Також в поліції повідомили, що протоколи про порушення карантинних обмежень складаються щодня.

Обмеження через віднесення Києва до "помаранчевої зони" епідемічної небезпеки набрали чинності 14 вересня.

З 14 вересня проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів дозволено за участю не більш ніж 220 осіб - 1 людина на 10 м2 площі будівлі.

Заборонена діяльність установ, що надають послуги з розміщення, крім готелів.

Проведення групових занять в професійних і вищих навчальних закладах дозволено групами не більш ніж 20 осіб.

Проведення медустановами планових госпіталізацій теж тимчасово обмежено: це не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативних хворих та випадків, коли є ризик для життя пацієнта.

Заборонена діяльність спортивних залів і фітнес-центрів, крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більш ніж 1 людини на 10 м2 приміщення.

Заборонено прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку — санаторії та табори в столиці і передмісті.

Як повідомляли Українські новини, розпорядження Київської міської державної адміністрації про здійснення перевезення громадським транспортом тільки в кількості 50% місць для сидіння відсутня.

За день в Києві ще 25 класів перевели на "дистанційку" через коронавірус.

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