Бізнес очікує оприлюднення закону про посилення контролю за сплатою податків

Бізнес очікує оприлюднення тексту закону про посилення контролю за сплатою податків.

Про це йдеться в повідомленні Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), передають Українські Новини.

21 травня Президентом був підписаний закон за номером 466 (законопроект №1210) "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".

"Європейська Бізнес Асоціація очікує оприлюднення тексту закону, щоб мати можливість ознайомитися з важливими для бізнесу змінами, доля яких залишалася невизначеною близько 5 місяців після прийняття закону", - йдеться в повідомленні.

ЄБА очікує, що в підписаному законі залишилися важливі для бізнесу норми, зокрема:

скасування дискримінаційних "соєвих поправок", щоб відновити справедливі умови оподаткування і добросовісної конкуренції на аграрному ринку;

зменшення штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних з податку на додану вартість (ПДВ) та розрахунків коригування, які не надаються одержувачу;

зміни до визначення бази нарахування акцизу на електричну енергію, у зв'язку з введенням закону № 2019-VIII "ПРО ринок електроенергії";

збільшення порогу вартості для визнання активу незворотним;

збільшення порогу річного доходу (до 40 млн гривень), у разі недосягнення якого платникам податку дозволяється не застосовувати коригування фінансового результату на податкові різниці.

Як повідомляли Українські Новини, 16 січня Верховна Рада посилила контроль за сплатою податків.

Крім того, українці повинні відзвітувати про доходи і заплатити 18% податку. Кого торкнеться і як покарають.