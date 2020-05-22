підписатися на розсилку
26.6 26.96
28.95 29.6
˟
22 травня 2020, пʼятниця, 13:58 14
Бізнес 2020-05-22T15:15:02+03:00
Українські Новини
Бізнес очікує оприлюднення закону про посилення контролю за сплатою податків

Бізнес очікує оприлюднення закону про посилення контролю за сплатою податків

Елена Новикова
податки, Податковий кодекс України, ЄБА, Європейська бізнес-асоціація
Європейська бізнес асоціація (ЄБА). Фото: zw.linkedin.com
Європейська бізнес асоціація (ЄБА). Фото: zw.linkedin.com

Бізнес очікує оприлюднення тексту закону про посилення контролю за сплатою податків.

Про це йдеться в повідомленні Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), передають Українські Новини.

21 травня Президентом був підписаний закон за номером 466 (законопроект №1210) "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".

"Європейська Бізнес Асоціація очікує оприлюднення тексту закону, щоб мати можливість ознайомитися з важливими для бізнесу змінами, доля яких залишалася невизначеною близько 5 місяців після прийняття закону", - йдеться в повідомленні.

ЄБА очікує, що в підписаному законі залишилися важливі для бізнесу норми, зокрема:

  • скасування дискримінаційних "соєвих поправок", щоб відновити справедливі умови оподаткування і добросовісної конкуренції на аграрному ринку;
  • зменшення штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних з податку на додану вартість (ПДВ) та розрахунків коригування, які не надаються одержувачу;
  • зміни до визначення бази нарахування акцизу на електричну енергію, у зв'язку з введенням закону № 2019-VIII "ПРО ринок електроенергії";
  • збільшення порогу вартості для визнання активу незворотним;
  • збільшення порогу річного доходу (до 40 млн гривень), у разі недосягнення якого платникам податку дозволяється не застосовувати коригування фінансового результату на податкові різниці.

Як повідомляли Українські Новини, 16 січня Верховна Рада посилила контроль за сплатою податків.

Крім того, українці повинні відзвітувати про доходи і заплатити 18% податку. Кого торкнеться і як покарають.

Більше новин про: податки Податковий кодекс України ЄБА Європейська бізнес-асоціація

Кличко просить Кабмін дозволити Києву запустити наземний транспорт з 23 травня, метро - з 25 травня
У Києві кількість нових випадків коронавірусу почала падати
Новини
Зеленський обклав новим податком зарубіжні стартапи українців 15:15
"Зміцнення позицій вітчизняного виробника – стратегічне питання для України", – "Фармак" 15:02
Імпорт електроенергії з Росії необхідно відновити після кризи, - НКРЭКУ 14:54
У квітні прибуток банків різко збільшилася і склала 9,2 млрд гривень 14:53
Випробування ракети. Фото: Facebook Генеральний штаб ЗСУ
На Чернігівщині випробували ракетний комплекс "Корсар" 14:45
більше новин
Ситник отримував вказівки у справі Приватбанку від екс-посла США в Україні, - політолог 19:05
У Шокіна розраховують на неупереджене розслідування справи проти Байдена, – оприлюднено звернення до Зеленського 17:07 Документ
Кандидатом в мери Києва може стати Тищенко, — політолог 15:23
Контрабанда сигарет досягла 6,6% внаслідок непродуманої економічної і соціальної політики, інспірованої антитютюновим лобі, - ЗМІ 09:59
"Нова пошта" тестує термобокси для ліків, яким потрібний температурний режим 17:11
більше новин
Собаку продають за борги. Фото: setam.net.ua
Мін'юст відібрав у господаря собаку за борги і продає з аукціону 16:38
В Мінсоцполітики заявили, що зростання бідності українцям не загрожує 21:58
Кабмін дозволив ходити по вулицях без маски 11:26 Інфографіка
Київ і ще 11 областей не відповідають показникам для пом'якшення карантину і запуску транспорту, — МОЗ 10:45 Карта
Рада має намір дозволити зламувати квартири через борги за комуналку 18:13
більше новин
Кабмін дозволив ходити по вулицях без маски
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok