Верховна Рада посилила контроль за сплатою податків.

За ухвалення в другому читанні відповідного законопроєкту №1209-1 проголосували 256 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом пропонується внести зміни до 63 законодавчих актів, якими передбачається узгодити питання розподілу повноважень між органами податкової та митної служб і якими буде визначено, що контролюючий орган - це орган, який визначений Податковим кодексом.

Законопроєкт передбачає надання Кабінету Міністрів повноважень встановлювати порядок відрахування до держбюджету частини чистого прибутку компаніями, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави і дочірніх компаній держпідприємств.

У законі "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" пропонується призвести у відповідність до чинного законодавства назви центральних органів виконавчої влади, які здійснюють адміністрування єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також уточнити порядок направлення вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску та внести зміни до розміру штрафних санкцій за порушення вимог закону.

Проєктом також пропонується більш точно визначити механізм адміністрування та механізм оскарження рішень щодо донарахування ЄСВ.

Як повідомляли Українські Новини, 3 січня почали діяти нові рахунки для сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за стандартом IBAN. З цієї дати сплачені суми за старими рахунками за стандартом IBAN будуть повертатися платникам, як нез'ясовані надходження в той час, як за несплату ЄСВ могуть закривати ФОП.

Раніше міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет ініціював скасування облікових книг для фізосіб-підприємців.