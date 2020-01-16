підписатися на розсилку
23.8 24.2
25.75 26.85
˟
16 січня 2020, четвер, 12:38 16
Податки 2020-01-16T14:15:03+02:00
Українські Новини
Рада посилила контроль за сплатою податків

Рада посилила контроль за сплатою податків

Ярина Вацяк
Рада, ФОП, соцвнески, ЄСВ, податки

Верховна Рада посилила контроль за сплатою податків.

За ухвалення в другому читанні відповідного законопроєкту №1209-1 проголосували 256 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом пропонується внести зміни до 63 законодавчих актів, якими передбачається узгодити питання розподілу повноважень між органами податкової та митної служб і якими буде визначено, що контролюючий орган - це орган, який визначений Податковим кодексом.

Законопроєкт передбачає надання Кабінету Міністрів повноважень встановлювати порядок відрахування до держбюджету частини чистого прибутку компаніями, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави і дочірніх компаній держпідприємств.

У законі "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" пропонується призвести у відповідність до чинного законодавства назви центральних органів виконавчої влади, які здійснюють адміністрування єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також уточнити порядок направлення вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску та внести зміни до розміру штрафних санкцій за порушення вимог закону.

Проєктом також пропонується більш точно визначити механізм адміністрування та механізм оскарження рішень щодо донарахування ЄСВ.

Як повідомляли Українські Новини, 3 січня почали діяти нові рахунки для сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за стандартом IBAN. З цієї дати сплачені суми за старими рахунками за стандартом IBAN будуть повертатися платникам, як нез'ясовані надходження в той час, як за несплату ЄСВ могуть закривати ФОП.

Раніше міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет ініціював скасування облікових книг для фізосіб-підприємців.

Більше новин про: Рада ФОП соцвнески ЄСВ податки

Рада прийняла законопроект про скасування адвокатс...
Сьогодні почали діяти нові рахунки для сплати ЄСВ...
Надходження соцвнесків до держбюджету зросли на чв...
Зняти питання фізосіб-підприємців: Милованов хоче ...
Зеленський вирішив відкликати з Ради проект змін до Конституції щодо децентралізації
Рада в першому читанні проголосувала за легалізацію грального бізнесу
Новини
Тимошенко виступає за зміну влади через некомпетентність 14:11
ОПЗЖ зареєструвала в Раді постанову про зменшення зарплати депутатів 13:43
Бородянський отримав 113 тисяч гривень зарплати, його заступники - вдвічі більше 13:43
У 2019 "Укрзалізниця" замінила 210 тис. комплектів постільної білизни 13:41
Бойко вимагає відставки "профана" Гончарука 13:33
більше новин
Глава Мінцифри Федоров в грудні заробив більше прем'єра Гончарука 16:05
Гончарук в грудні заробив майже в чотири рази більше окладу 16:09 Документ
Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець 13:05
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
Садиба Януковича. Фото: Страна
Янукович і його співмешканка в Сочі будують нове "Межигір'я" і крадуть воду у місцевих жителів, - ЗМІ 11:44
більше новин
Міністр Коляда виписала собі премію 80 тис. гривень, матеріальна допомога - 20 тис. і ще 20 тис. оздоровчих 18:18 Документ
Премії, надбавки, матеріальна допомога та оздоровчі - хто з міністрів отримав більше всіх у грудні 18:00 Інфографіка
Міністр Пристайко в грудні виписав собі оздоровчі та матеріальну допомогу на вирішення побутових проблем в 110 тис. гривень 18:14 Документ
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
В Кабміні встановили 200-відсоткові премії для топ-чиновників 13:20
більше новин
Зеленський затвердив строки чергових призовів в армію в 2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok