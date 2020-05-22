Зеленський обклав новим податком зарубіжні стартапи українців

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає сплату в Україні податків зареєстрованими за кордоном українськими стартапами з оборотом понад 2 млн євро.

Про це свідчать дані на сторінці підписаного Президентом законопроекту №1210, передають Українські Новини.

Згідно з документом вводиться поняття "контрольована іноземна компанія".

Тепер більшість українських стартапів, які зареєстровані в ЄС, Великобританії, США або інших країнах, повинні декларувати податки та подавати фінзвітність у Державну податкову службу, навіть якщо юрисдикція самій компанії не вимагає складання такого звіту.

Також такі стартапи зобов'язані будуть платити податки в Україні з прибутку, якщо оборот стартапу перевищує 2 млн євро.

За несвоєчасне подання звіту про компанії в Податкову службу необхідно буде заплатити штраф у розмірі 4 млн гривень, за неповідомлення про реєстрацію компанії – 2 млн гривень.

Штрафи накладаються на фізичну особу, а не на компанію.

Податкова база – дохід компанії, але податковий агент – фізична особа, резидент України.

Представники бізнесу, коментуючи цей закон, відзначають, що вимагає уточнення момент - чи вважатиметься доходом продаж довыпущенных акцій - залучення інвестицій.

Ставка оподаткування: ПДФО (5%, 9% або 18%) і військовий збір (1,5%).

Як повідомляли Українські Новини, 16 січня Верховна Рада посилила контроль за сплатою податків.

За ухвалення в другому читанні відповідного законопроекту №1209-1 і №1210 проголосували 256 депутатів.

Крім того, бізнес очікує оприлюднення закону про посилення контролю за сплатою податків.