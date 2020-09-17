Після зміцнення гривня почала знижуватися в ціні. Курс нацвалюти на міжбанку

Після зміцнення в середу на 5 коп. курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився в четвер, 17 вересня, на 7 коп. до 28,13 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,01-28,03 UAH\/USD, потім котирування виросли до 28,11-28,13 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 28,13-28,15 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 18,49% з 23,74 UAH\/USD до 28,13 UAH\/USD. У 2019 курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Як повідомляли Українськi Новини, офіційний курс гривні, що встановляється Національним банком України на 18-20 вересня, підвищився на 0,68 коп. до 28,1127 UAH\/USD. Також 17 вересня в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара знизився на 4,79 коп. до 28,1806 UAH\/USD, курс купівлі - знизився на 4,56 коп. до 27,9394 UAH\/USD. Середній курс купівлі євро знизився на 9,84 коп. до 32,8090 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 14,39 коп. до 33,3048 UAH\/EUR.