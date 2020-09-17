Після зміцнення гривня почала знижуватися в ціні. Курс нацвалюти на міжбанку

Після зміцнення в середу на 5 коп. курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився в четвер, 17 вересня, на 7 коп. до 28,13 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,01-28,03 UAH/USD, потім котирування виросли до 28,11-28,13 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,13-28,15 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 18,49% з 23,74 UAH/USD до 28,13 UAH/USD.

У 2019 курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, офіційний курс гривні, що встановляється Національним банком України на 18-20 вересня, підвищився на 0,68 коп. до 28,1127 UAH/USD.

Також 17 вересня в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара знизився на 4,79 коп. до 28,1806 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 4,56 коп. до 27,9394 UAH/USD.

Середній курс купівлі євро знизився на 9,84 коп. до 32,8090 UAH/EUR, курс продажу знизився на 14,39 коп. до 33,3048 UAH/EUR.

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