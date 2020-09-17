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17 вересня 2020, четвер, 18:50 3
Економіка 2020-09-17T20:30:02+03:00
Українські Новини
У серпні 2020 року в Україні виробили в 5 разів менше автотранспорту, ніж у серпні 2019

У серпні 2020 року в Україні виробили в 5 разів менше автотранспорту, ніж у серпні 2019

Ольга Фандорина
автотранспорт, Виробництво, серпень
Автобус. Фото: Николай Поворозник
Автобус. Фото: Николай Поворозник

Водночас як українці вдвічі менше купували авто під час карантину, в серпні 2020 року виробництво автотранспортних засобів в Україні скоротилося в 5,5 раза до 121 одиниці в порівнянні з серпнем 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українськi Новини.

У серпні кількість вироблених в Україні легкових автомобілів скоротилася майже в 15 разів до 38 одиниць; як і торік, всі автомобілі в цьому місяці справив завод "Єврокар".

При цьому комерційні автомобілі в серпні не вироблялись.

Водночас випуск автобусів за звітний місяць виріс на 2,5% до 83 один. Найбільше автобусів виготовив Чернігівський автозавод - 30 одиниць, "Черкаський автобус" випустив 25 одиниць, "Богдан" - 16 автобусів, Запорізький автомобілебудівний завод - 7 автобусів, Часовоярский автобусний завод - 5 автобусів.

Всього в січні-серпні 2020 року в Україні було випущено 2 243 автотранспортних засоба, що на 47% менше, ніж за перші вісім місяців минулого року.

Легкових автомобілів було вироблено 1 821 одиницю, що на 50% менше в порівнянні з січнем-серпнем минулого року; комерційних автомобілів скоротилося на 65% до 28 одиниць, автобусів - на 26% до 394 одиниці.

Як повідомляли Українськi Новини, за перший тиждень карантину українці почали масово купувати авто. На деякі моделі попит виріс на 112%.

Також під час карантину нові комерційні автомобілі купували майже у два рази менше.

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