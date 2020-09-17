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17 вересня 2020, четвер, 18:57 7
Верховна Рада і партії 2020-09-17T19:45:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" хоче провести засідання фракції за участю Єрмака, Кулеби і Кравчука

"Слуга народу" хоче провести засідання фракції за участю Єрмака, Кулеби і Кравчука

Елена Новикова
Слуга народа, Леонід Кравчук, Андрій Єрмак, Давид Арахамія, Дмитро Кулеба, Засідання, Засідання фракції
Давид Арахамія
Давид Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що фракція, з якої пішов Олександр Юрченко, звинувачений у хабарництві, збирається провести засідання за участю керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби і глави української делегації в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Леоніда Кравчука у понеділок, 28 вересня.

Про це він сказав журналістам у четвер, передають Українські Новини.

"Я думаю, що перенесемо (засідання фракції), тому що наступний тиждень не пленарний і в понеділок, я думаю, ми зробимо фракцію, запросимо додатково керівника Офісу Президента, міністра закордонних справ і пана Кравчука", - сказав він.

Арахамія уточнив, що відповідна зустріч планується в понеділок, 28 вересня.

Як повідомляли Українськi Новини, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія припускає можливість внесення змін до постанови про призначення місцевих виборів.

Раніше "Слугу народу" залишив учасник партії Костянин Касай, однак не вийшов з фракції в Раді.

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