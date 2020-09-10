Прокурор Львівської області Діденко звільнилася

Прокурор Львівської області Ірина Діденко звільнилася з посади.

Про це вона написала в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Мої повноваження прокурора Львівської області сьогодні закінчені", - написала вона.

За словами Діденка, вона зробила все, що було в її силах.

"Дякую Львівській області! Неймовірний край з неповторним містом Львовом з власною, незламною позицією, яка захоплює. Спасибі всім за відкрите серце, з яким взяли. В свою чергу я зробила за цей час все, що було в моїх силах і повноваженнях, щоб ми хоч трохи наблизилися до західних стандартів роботи", - додала вона.

Як повідомляли Українськi Новини, генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила колишнього генерального прокурора Святослава Піскуна з посади свого радника після того, як він написав рапорт про звільнення.

Посаду заступника генпрокурора зайняв призначений Венедіктовою Роман Говда, колишнього першого заступника прокурора Києва.

Крім того, генпрокурором Ірину Венедіктову було призначено президентом Зеленскьим у березні 2020 року.

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