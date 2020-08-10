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10 серпня 2020, понеділок, 16:25 6
Транспорт 2020-08-10T18:30:03+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" відновлює курсування поїздів до Чернівців та Івано-Франківська

"Укрзалізниця" відновлює курсування поїздів до Чернівців та Івано-Франківська

Александр Савич
Укрзалізниця, Потяги, білети на поїзд
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

"Укрзалізниця" відновлює курсування поїздів з Києва до Івано-Франківська та Чернівців слідом за відновленням зупинок поїздів у Луцьку і Тернополі. Про це повідомляє офіційний сайт "УЗ".

Квитки на потяги вже скоро можна буде придбати на сайті Укрзалізниці і в залізничних касах.

Повідомляється, що поїзд №43/44 Івано-Франківськ - Київ відправиться з Івано-Франківська 15 серпня і буде курсувати через день в непарні дні. З Києва - 16 серпня і буде курсувати через день і парні дні.

Поїзд №118/117 Чернівці - Київ відправиться з Чернівців 13 серпня і буде курсувати щовівторка, щочетверга і щонеділі. З Києва поїзд вирушить 14 серпня і буде курсувати щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці.

"УЗ" також нагадує, що всі поїзди і постільна білизна проходять посилену дезінфекційну обробку до і після рейсів. Для посадки пасажири мають бути в захисній масці, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при вході в вагон поїзда.

Як повідомляли Українські новини, "Укрзалізниця" запускає в Карпати новий поїзд.

Також стало відомо, що в Мінінфраструктури хочуть повернути в поїзда наряди поліції після випадку з побиттям дівчини.

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