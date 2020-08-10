"Укрзалізниця" відновлює курсування поїздів до Чернівців та Івано-Франківська

"Укрзалізниця" відновлює курсування поїздів з Києва до Івано-Франківська та Чернівців слідом за відновленням зупинок поїздів у Луцьку і Тернополі. Про це повідомляє офіційний сайт "УЗ". Квитки на потяги вже скоро можна буде придбати на сайті Укрзалізниці і в залізничних касах. Повідомляється, що поїзд №43\/44 Івано-Франківськ - Київ відправиться з Івано-Франківська 15 серпня і буде курсувати через день в непарні дні. З Києва - 16 серпня і буде курсувати через день і парні дні. Поїзд №118\/117 Чернівці - Київ відправиться з Чернівців 13 серпня і буде курсувати щовівторка, щочетверга і щонеділі. З Києва поїзд вирушить 14 серпня і буде курсувати щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці. "УЗ" також нагадує, що всі поїзди і постільна білизна проходять посилену дезінфекційну обробку до і після рейсів. Для посадки пасажири мають бути в захисній масці, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при вході в вагон поїзда. Як повідомляли Українські новини, "Укрзалізниця" запускає в Карпати новий поїзд. Також стало відомо, що в Мінінфраструктури хочуть повернути в поїзда наряди поліції після випадку з побиттям дівчини.