"Укрзалізниця" відновлює курсування поїздів до Чернівців та Івано-Франківська

слідом за відновленням зупинок поїздів у Луцьку і Тернополі . "Укрзалізниця" відновлює курсування поїздів з Києва до Івано-Франківська та Чернівців Про це повідомляє офіційний сайт "УЗ".

Квитки на потяги вже скоро можна буде придбати на сайті Укрзалізниці і в залізничних касах.

Повідомляється, що поїзд №43/44 Івано-Франківськ - Київ відправиться з Івано-Франківська 15 серпня і буде курсувати через день в непарні дні. З Києва - 16 серпня і буде курсувати через день і парні дні.

Поїзд №118/117 Чернівці - Київ відправиться з Чернівців 13 серпня і буде курсувати щовівторка, щочетверга і щонеділі. З Києва поїзд вирушить 14 серпня і буде курсувати щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці.

"УЗ" також нагадує, що всі поїзди і постільна білизна проходять посилену дезінфекційну обробку до і після рейсів. Для посадки пасажири мають бути в захисній масці, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при вході в вагон поїзда.

Як повідомляли Українські новини, "Укрзалізниця" запускає в Карпати новий поїзд.

Також стало відомо, що в Мінінфраструктури хочуть повернути в поїзда наряди поліції після випадку з побиттям дівчини.