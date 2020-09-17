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17 вересня 2020, четвер, 15:57 7
Верховна Рада і партії 2020-09-17T17:15:01+03:00
Українські Новини
Рада заборонила близьким особам працювати помічниками депутатів усіх рівнів

Рада заборонила близьким особам працювати помічниками депутатів усіх рівнів

Александр Савич
Родина, Верховна Рада, Депутати Верховної Ради
Верховна Рада заборонила близьким особам працювати помічниками депутатів
Верховна Рада заборонила близьким особам працювати помічниками депутатів

Слідом за дозволом електронної торгівлі ліками, Верховна Рада заборонила близьким особам працювати помічниками-консультантами депутатів парламенту (в тому числі і Автономної Республіки Крим) і міських рад.

За прийняття законопроєкту №2203 за основу проголосували 249 депутатів при мінімально необхідних 226, в цілому - 252, передають Українськi Новини.

Близькі особи - члени родини суб'єкта: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний і двоюрідний брати, рідний і двоюрідна сестри, рідний брат і сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, бабуся, прадід, прабабуся, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько і мати дружини (чоловіка), сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун або піклувальник, особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням зазначеного суб'єкта.

Згідно з пояснювальною запискою, цей законопроєкт був розроблений з метою врегулювання питань, пов'язаних з обмеженням спільної роботи близьких осіб на посадах помічників-консультантів депутатів всіх рівнів.

Також в ній зазначається, що прийняття законопроєкту забезпечить вдосконалення нормативно-правового регулювання у сфері запобігання конфлікту інтересів.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада прийняла закон про розвідку.

Також переселенців звільнили від сплати туристичного збору.

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