Рада заборонила близьким особам працювати помічниками депутатів усіх рівнів

Слідом за дозволом електронної торгівлі ліками , Верховна Рада заборонила близьким особам працювати помічниками-консультантами депутатів парламенту (в тому числі і Автономної Республіки Крим) і міських рад.

За прийняття законопроєкту №2203 за основу проголосували 249 депутатів при мінімально необхідних 226, в цілому - 252, передають Українськi Новини.

Близькі особи - члени родини суб'єкта: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний і двоюрідний брати, рідний і двоюрідна сестри, рідний брат і сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, бабуся, прадід, прабабуся, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько і мати дружини (чоловіка), сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун або піклувальник, особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням зазначеного суб'єкта.

Згідно з пояснювальною запискою, цей законопроєкт був розроблений з метою врегулювання питань, пов'язаних з обмеженням спільної роботи близьких осіб на посадах помічників-консультантів депутатів всіх рівнів.

Також в ній зазначається, що прийняття законопроєкту забезпечить вдосконалення нормативно-правового регулювання у сфері запобігання конфлікту інтересів.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада прийняла закон про розвідку.

Також переселенців звільнили від сплати туристичного збору.

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