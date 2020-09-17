В аварійному і ветхому стані перебуває 44% тепломереж України

В аварійному та ветхому стані в Україні перебувають 44% тепломереж.

Про це у відповіді на запит Українських Новин повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій.

"Загальна протяжність теплових мереж в країні в двотрубному обчисленні станом на 15 вересня становить 19 767,21 км, з них 19 430,36 км - тепломережі, які потрібно підготувати до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року. Станом на 27 липня протяжність ветхих та аварійних тепломереж у двотрубному обчисленні становила 8 703,93 км", - сказано в ньому.

За інформацією обласних і Київської держадміністрацій, при підготовці до опалювального сезону 2020/2021 заплановано замінити 261,24 км тепломереж, станом на 15 вересня замінено 238,65 км (91,4% від запланованого).

При цьому в 2019 році фактично було замінено 271,98 км тепломереж (загальна протяжність становила 20,3 тис. км), в 2018 році - 271,44 км (при загальній протяжності 20,6 тис. Км), в 2017 році - 276 , 9 км (при загальній протяжності 20,1 тис. км).

Як повідомляли Українські Новини, в кінці лютого в Києві через сильний дощ, і прориву труби утворився потоп біля метро "Сирець".

Також в січні масштабний прорив магістрального трубопроводу стався на вул. Антоновича в Голосіївському районі Києва, підтоплено торговий центр Оcean Plaza. 13 січня, в столичному Торгово - розважальному центрі Ocean Plaza ввечері екстрено евакуювали людей.

А 16 січня торгово-розважальний центр Ocean Plaza в Києві відновив роботу після ліквідації наслідків прориву магістрального трубопроводу на вул. Антоновича в Голосіївському районі.

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