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16 січня 2020, четвер, 19:25 10
Суспільство 2020-01-16T20:45:03+02:00
Українські Новини
Ocean Plaza відновив роботу після масштабного затоплення

Ocean Plaza відновив роботу після масштабного затоплення

Анна Рудык
Ocean Plaza, Затоплення, Прорив теплотраси
Потоп в Ocean Plaza. Фото: facebook.com/Новини-Деснянський-район
Потоп в Ocean Plaza. Фото: facebook.com/Новини-Деснянський-район

Торгово-розважальний центр Ocean Plaza у Києві відновив роботу після ліквідації наслідків прориву магістрального трубопроводу на вул. Антоновича в Голосіївському районі.

Про це йдеться в повідомленні ТРЦ, передають Українські Новини.

Згідно з ним, на момент відкриття в торговому центрі завершена основна частина внутрішніх робіт (поверхи 1 і 0) і нівельовані наслідки аварії, зокрема усунені наслідки затоплення, перевірена працездатність всіх внутрішніх інженерних систем будівлі.

15 січня технічна служба керуючої компанії спільно з представниками пожежного поста провела перевірку внутрішніх систем безпеки будівлі.

Перевірка показала, що торговий центр готовий до прийому відвідувачів.

В будівлі тимчасово не функціонують деякі ескалатори, також проводяться ремонтні роботи в частині магазинів на -1 і 0 поверхах і в загальних зонах на -1 поверсі.

Як повідомляли Українські Новини, біля Ocean Plaza трубу полагодили і відновили рух транспорту.

Також в результаті аварії 9 осіб отримали опіки, гаряча вода з тепломережі потрапила на перший поверх і підвальне приміщення ТРЦ Ocean Plaza.

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