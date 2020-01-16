Ocean Plaza відновив роботу після масштабного затоплення

Торгово-розважальний центр Ocean Plaza у Києві відновив роботу після ліквідації наслідків прориву магістрального трубопроводу на вул. Антоновича в Голосіївському районі. Про це йдеться в повідомленні ТРЦ, передають Українські Новини. Згідно з ним, на момент відкриття в торговому центрі завершена основна частина внутрішніх робіт (поверхи 1 і 0) і нівельовані наслідки аварії, зокрема усунені наслідки затоплення, перевірена працездатність всіх внутрішніх інженерних систем будівлі. 15 січня технічна служба керуючої компанії спільно з представниками пожежного поста провела перевірку внутрішніх систем безпеки будівлі. Перевірка показала, що торговий центр готовий до прийому відвідувачів. В будівлі тимчасово не функціонують деякі ескалатори, також проводяться ремонтні роботи в частині магазинів на -1 і 0 поверхах і в загальних зонах на -1 поверсі. Як повідомляли Українські Новини, біля Ocean Plaza трубу полагодили і відновили рух транспорту. Також в результаті аварії 9 осіб отримали опіки, гаряча вода з тепломережі потрапила на перший поверх і підвальне приміщення ТРЦ Ocean Plaza.