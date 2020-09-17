В Індонезії порушників маскового режиму змусили копати могили для померлих від коронавірусу

той час як в Туреччині зобов'язали людей носити маски навіть на пляжі . В Індонезії придумали незвичайний спосіб покарання для порушників маскового режиму у Про це повідомляє Daily Mail.

Там, на острові Ява, місцева влада відправила порушників маскового режиму на кладовищі копати могили для тих людей, які померли від коронавірусу.

"Вісім людей, які відмовилися носити маски в регентстві Гресик, були змушені копати могили на громадському кладовищі в селі Нгабетан", - повідомляє Daily Mail.

Порушників заходів проти коронавірусу розділили на групи по дві людини і відправили копати могили. У панахидах при цьому вони не брали участь.

"На сьогодні є тільки три могильники, так що я подумав, що міг би з таким же успіхом доручити цих людей працювати з ними", - заявив глава району Чермен Суйоно.

Як повідомляли Українські новини, у Києві за добу на коронавірус захворіли 379 людей.

Також кількість проведених в Україні тестів на коронавірус зростає вже четвертий день поспіль .

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