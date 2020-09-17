У Раді виступили за скасування монетизації "пакета малюка". Як буде видаватися одноразова допомога

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкту №3006а, який на законодавчому рівні має намір закріпити обов'язковість надання "пакета малюка" в натуральному вигляді .

За прийняття відповідного законопроєкту проголосували 316 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.



Законопроєктом пропонується віднести на законодавчому рівні до видів державної допомоги сім'ям з дітьми видачу одноразової натуральної допомоги "пакет малюка".



При цьому "пакети малюка" будуть видаватися в закладі охорони здоров'я (пологовому будинку або пологовому відділенні, перинатальному центрі, неонатальному центрі тощо) незалежно від форми власності та підпорядкування, працівником установи охорони здоров'я, уповноваженим на це адміністрацією відповідного закладу.



У разі відсутності в закладі охорони здоров'я "пакет малюка" його видача здійснюється місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення за місцем проживання або перебування одержувача на підставі його особистої письмової заяви.



"Пакет малюка" надається в строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня народження дитини.



Розмір вартості і комплектація "пакета малюка" затверджується Міністерством соціальної політики.



Як повідомляли Українськi Новини, з 1 вересня "пакунок малюка" почали видавати по-новому — батьки мають можливість обрати грошову компенсацію подарункового набору.

Раніше Кабінет Міністрів встановив виплату грошової компенсації вартості "пакунка малюка" в 5 тис. гривень.

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