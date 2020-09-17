підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 вересня 2020, четвер, 14:42 5
Суспільство 2020-09-17T16:15:02+03:00
Українські Новини
У Раді виступили за скасування монетизації "пакета малюка". Як буде видаватися одноразова допомога

У Раді виступили за скасування монетизації "пакета малюка". Як буде видаватися одноразова допомога

Валерия Драгомирова
пакунок малюка, дитина, новонароджені
Малюк. Фото: pixabay
Малюк. Фото: pixabay

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкту №3006а, який на законодавчому рівні має намір закріпити обов'язковість надання "пакета малюка" в натуральному вигляді.

За прийняття відповідного законопроєкту проголосували 316 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.


Законопроєктом пропонується віднести на законодавчому рівні до видів державної допомоги сім'ям з дітьми видачу одноразової натуральної допомоги "пакет малюка".

При цьому "пакети малюка" будуть видаватися в закладі охорони здоров'я (пологовому будинку або пологовому відділенні, перинатальному центрі, неонатальному центрі тощо) незалежно від форми власності та підпорядкування, працівником установи охорони здоров'я, уповноваженим на це адміністрацією відповідного закладу.

У разі відсутності в закладі охорони здоров'я "пакет малюка" його видача здійснюється місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення за місцем проживання або перебування одержувача на підставі його особистої письмової заяви.

"Пакет малюка" надається в строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня народження дитини.

Розмір вартості і комплектація "пакета малюка" затверджується Міністерством соціальної політики.

Як повідомляли Українськi Новини, з 1 вересня "пакунок малюка" почали видавати по-новому — батьки мають можливість обрати грошову компенсацію подарункового набору.

Раніше  Кабінет Міністрів  встановив виплату грошової компенсації  вартості "пакунка малюка" в 5 тис. гривень.

Більше новин про: пакунок малюка дитина новонароджені

У Києві за добу СOVID-19 захворіли 379 осіб, з яких 41 дитина
Картини Порошенка можуть конфіскувати через несплату податку, — Бабіков
Новини
Клієнти боргують АТ "Хмельницькгаз" близько 60 млн грн за отримані послуги з доставки газу 15:55 Прес-реліз
Кличко відвідав літню жінку та передав їй набір ЗІЗ. Фото: kiev.klichko.org
Кияни почали отримувати набори від коронавірусу, – Кличко 15:53 Фото
ЦВК запускає онлайн-гру про вибори, в якій можна "спілкуватися" з Черчиллем і княгинею Ольгою 15:40
В Індонезії порушників маскового режиму змусили копати могили для померлих від коронавірусу 15:19
Посол Ізраїлю заявив, що хасиди мають повернуться до Білорусі, а звідти - додому 15:15
більше новин
Байден та Порошенко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine
Байден назвав Трампа собакою, – Деркач опублікував нові записи 14:30
Деркач подав до суду на бездіяльність українського МЗС 15:45
Труханов виступив проти Національного корпусу 14:40
Андрій Деркач. Скріншот: прес-конференція
Деркач опублікував схеми крадіжки з тарифів та запропонував знизити їх на третину 15:25
Коломойский рветься заробляти на аукціонах "Енергоатому" по аналогічній схемі, як в "Центренерго" — Популях Популях 16:53
більше новин
Кабмін змінив критерії віднесення регіонів до "червоній зоні" епіднебезпеки 14:50
Непал має намір відкрити країну для туристів у середині жовтня 10:49
Про численні спалахи АЧС повідомили в Німеччині 12:04
Коронавірус в Україні: понад 3,5 тисячі нових випадків за добу 09:21
Податкова назвала 5 найбільших боржників в Україні 11:03
більше новин
Офіс генпрокурора має намір просити суд заарештувати депутата Юрченка з альтернативою застави 5-10 млн гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok