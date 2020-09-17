У Раді виступили за скасування монетизації "пакета малюка". Як буде видаватися одноразова допомога

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкту №3006а, який на законодавчому рівні має намір закріпити обов'язковість надання "пакета малюка" в натуральному вигляді. За прийняття відповідного законопроєкту проголосували 316 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини. Законопроєктом пропонується віднести на законодавчому рівні до видів державної допомоги сім'ям з дітьми видачу одноразової натуральної допомоги "пакет малюка". При цьому "пакети малюка" будуть видаватися в закладі охорони здоров'я (пологовому будинку або пологовому відділенні, перинатальному центрі, неонатальному центрі тощо) незалежно від форми власності та підпорядкування, працівником установи охорони здоров'я, уповноваженим на це адміністрацією відповідного закладу.У разі відсутності в закладі охорони здоров'я "пакет малюка" його видача здійснюється місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення за місцем проживання або перебування одержувача на підставі його особистої письмової заяви. "Пакет малюка" надається в строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня народження дитини. Розмір вартості і комплектація "пакета малюка" затверджується Міністерством соціальної політики. Як повідомляли Українськi Новини, з 1 вересня "пакунок малюка" почали видавати по-новому — батьки мають можливість обрати грошову компенсацію подарункового набору. Раніше Кабінет Міністрів встановив виплату грошової компенсації вартості "пакунка малюка" в 5 тис. гривень.