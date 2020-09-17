Рада сьогодні розгляне скасування монетизації "пакунка малюка"

Верховна Рада в четвер, 17 вересня, розгляне законопроекти № 3006а, 3006а-1 про скасування монетизації "пакунка малюка" і надання його тільки в натуральному вигляді.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Також парламентарі в четвер розглянуть законопроєкт № 3960 про зміни до державного бюджету на 2020 рік у першому читанні.

У другому читанні в порядку денному вказано законопроєкти № 2458 про можливість укладення індивідуального договору на надання житлово-комунальних послуг, який буде публічним договором, в разі якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про обрання моделі договірних відносин із виконавцем послуг, № 3615-1 про електронної торгівлі ліками, № 3103 про звільнення внутрішньо переміщених осіб від сплати туристичного збору, № 3614 про приведення у відповідність положень бюджетного законодавства в зв'язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи.

Крім цього, Рада в першому читанні має намір розглянути законопроєкт № 3656 про ставку податку на додану вартість із операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції, у другому читанні - законопроєкт № 3550 про надання права спортивним школам, базам олімпійської та паралімпійської підготовки на отримання державного і комунального майна в оренду без проведення аукціону та № 2618 про створення центрів протимінної діяльності та гуманітарного розмінування.

Також парламентарі розглянуть проєкт постанови № 4104 про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів встановив виплату грошової компенсації вартості "пакунка малюка" в 5 тис. гривень.

Крім того, українським новонародженим заборгували 20 тис. "Пакунків малюка".

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