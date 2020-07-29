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29 липня 2020, середа, 15:32 9
Кабмін 2020-07-29T17:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмін встановив виплату грошової компенсації вартості "пакунку малюка"

Кабмін встановив виплату грошової компенсації вартості "пакунку малюка"

Елена Новикова
пакунок малюка, новонароджені, Грошові виплати
Кабмін встановив виплату грошової окмпенсации вартості
Кабмін встановив виплату грошової окмпенсации вартості "пакета малюка". Фото: pixabay

В той час, як у Мінсоцполітики заявили про намір компенсувати "пакунок малюка" немовлятам, які народилися в 2020 і не отримали його, Кабінет Міністрів встановив виплату грошової компенсації вартості "пакета малюка" у 5 тис. гривень.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

"Метою проєкту постанови є старт в Україні пілотного проекту щодо монетизації одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" а 2020-2021 роках... Проєктом пропонується перше: ввести цільову грошову компенсаційну виплату, замість натуральної допомоги "пакунок малюка" в розмірі 5 тис. гривень", - сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна.

По-друге, держава має забезпечити громадянам відкриття в Приватбанку рахунки із спеціальним режимом використання та видати спеціальну соціальну карту.

Також, батьки дитини можуть звернутися за компенсацією протягом 12 місяців з дати народження дитини і самостійно протягом року витратити кошти компенсації виключно на придбання дитині одягу, взуття, засобів гігієни та догляду, текстилю, іграшок, засобів гігієни для породіль.

Крім цього, до реалізації пілотного проєкту будуть залучені установи роздрібної торгівлі на договірних умовах для продажу батькам дитячих товарів і товарів для породіль за спеціальною соціальної карті.

Також, заклади роздрібної торгівлі зобов'язані стежити за використанням виділених коштів тільки за їх призначенням.

Рішення прийнято з триденною доопрацюванням.

Як повідомляли Українські Новини,  у 2019 Генеральна прокуратура почала розслідувати кримінальне провадження за фактом завищення ціни набору і низьку якість товарів для дітей, що входять у набори немовлят "пакунок малюка", що могло завдати матеріальної шкоди державі.

Українки, які народили дитину за кордоном, теж мали отримувати "пакунок малюка".

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