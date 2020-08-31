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31 серпня 2020, понеділок, 19:44 6
Економіка 2020-08-31T20:15:49+03:00
Українські Новини
"Пакунок малюка" з 1 вересня видаватимуть за новими правилами: що зміниться

"Пакунок малюка" з 1 вересня видаватимуть за новими правилами: що зміниться

Ольга Фандорина
пакунок малюка, Мінсоцполітики України, Мінсоцполітики
Дитина. Фото: pixabay
Дитина. Фото: pixabay

З 1 вересня "пакунок малюка" видаватимуть по-новому — батьки матимуть можливість обрати грошову компенсацію подарункового набору. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

"Тепер у батьків є право вибирати, що для їх малюка є необхідним: чи потрібен їм одяг, якщо у них вже є діти, особливо діти, які мають маленьку різницю у віці, або якщо дитина має алергію і йому не підходять засоби, передбачені в формі пакунку", — зазначили в Мінсоцполітики.

Замість "пакунка малюка", після того як вони закінчилися в регіонах, буде надаватися грошова компенсація. Однак кошти повинні бути витрачені протягом року з дня їх зарахування на рахунок.

Хто отримає грошову компенсацію?

  • громадяни, які у 2020 році не отримали "пакунок малюка", можуть звернутися за грошовою компенсацією протягом 12 місяців від народження дитини;

  • українці, іноземці та особи без громадянства, які разом з дитиною проживають на території України на законних підставах (або прийомні батьки, опікуни) і забезпечують належні умови для догляду за нею.

Батьки повинні звернутися до структурного підрозділу з питань соцзахисту населення, виконавчого органу сільської, селищної, міської ОТГ.

Які документи необхідні?

  • копія свідоцтва про народження дитини;

  • довідка з пологового будинку про неотримання одноразової допомоги (у разі народження дитини у 2020 році);

  • копія паспорта або ідентифікаційного номера.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів  встановив виплату грошової компенсації вартості "пакета малюка" у 5 тис. гривень.

Міністерство соціальної політики у 2020 році заборгувало 20 тис. "пакунків малюка".

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