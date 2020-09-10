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10 вересня 2020, четвер, 06:00 7
Економіка 2020-09-10T10:30:03+03:00
Українські Новини
Підвищення соцстандартів з 1 грудня: яку пенсію платитимуть з інвалідності

Підвищення соцстандартів з 1 грудня: яку пенсію платитимуть з інвалідності

Валерия Драгомирова
підвищення пенсій, пенсія, пенсія за інвалідністю
Пенсія. Фото: pixabay
Пенсія. Фото: pixabay

В Україні 1 грудня відбудеться підвищення соцстандартів - збільшиться прожитковий мінімум для всіх категорій населення, від немовлят до пенсіонерів у той час, як українцям почали виплачувати підвищені пенсії. Мінімальна пенсія для непрацездатних теж збільшиться і становитиме 1769 гривень (+57 гривень).

Про це пише сайт " Сьогодні ".

До непрацездатних належать і люди з інвалідністю, вони можуть бути як пенсійного віку, так і молодше.

У Мінсоцполітики нам роз'яснили, що, згідно з українським законодавством, пенсії за інвалідністю призначаються довічно або на весь період інвалідності, встановлений медико-соціальною експертною комісією. Право на безстрокове отримання пенсії за інвалідністю мають особи, які досягли пенсійного віку.

Особи з інвалідністю I групи отримують 100% пенсії за віком, з інвалідністю II групи – 90%, III групи – 50%. Розмір пенсії обчислюється з огляду на те, яку пенсію заробив би інвалід, якби він залишився працездатним до пенсійного віку.

Але для отримання 50-100% трудової пенсії особа з інвалідністю має заробити певний страховий стаж. Він менше, ніж для працездатних і, залежно від віку людини, яка стала інвалідом, варіюється від 1 року до 14 років. Наприклад, особі з інвалідністю I групи молодше 25 років (за винятком інвалідів з дитинства) треба мати хоча б 1 рік для отримання пенсії, а 54-59-річному – не менше 10 років. Для другої і третьої груп інвалідності страховий стаж має бути 1 рік для 23-річних і молодше, 2 роки для 24-26-річних, 3 роки для 27-28-річних тощо, до 14 років для 56-59-річних.

Особи, яким група інвалідності встановлена після досягнення пенсійного віку, можуть оформити пенсію за інвалідністю, тільки якщо є 15 років страхового стажу. Якщо такого стажу немає, може бути призначена соціальна допомога. Її призначає управління праці та соцзахисту населення за місцем проживання.

"Більшість осіб з інвалідністю, оскільки вони належать до непрацездатної категорії населення, або взагалі не мають трудового стажу, або його мають менше, ніж потрібно для призначення пенсії, – в такому разі призначається державна соціальна допомога, яка дорівнює 100% прожиткового мінімуму, на сьогодні – 1712 грн", – роз'яснив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Тобто після підвищення з 1 грудня соцстандартів всі групи осіб з інвалідністю також можуть розраховувати на підвищення мінімальної пенсії або соціальної допомоги.

Як повідомляли Українські Новини,  з 1 вересня в Україні збільшився мінімальний розмір пенсії  для непрацюючих пенсіонерів у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати. 

Раніше в Мінфіні розповіли, що бюджет 2021 буде соціальним

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