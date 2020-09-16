Гідрографічний корабель Королівських ВМС Великої Британії увійшов до акваторії Чорного моря

У Чорне море, яке часто стає майданчиком для військових навчань, увійшов гідрографічний корабель підтримки десантних і протимінних операцій Королівських ВМС Великої Британії HMS Enterprise, на якому є система збору інформації. Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення керівника проекту Інститут Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименко. Клименко розповів, що корабель увійшов у Чорне море о 08:50 за київським часом 16 вересня. Це не останній іноземний військовий корабель в акваторії Чорного моря. Очікується прибуття швидкісного катамарана ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8). "Таким чином, під час російських навчань Кавказ-2020 на Чорному морі буде, як мінімум, 4 корабля НАТО (сьогоднішні і ті, що увійшли раніше - французький розвідник Dupuy de Lôme (A759), американський ракетний есмінець (DDG-80) USS Roosevelt )", - зазначив Клименко. Корабель Королівських ВМС Великої Британії HMS Enterprise. Фото: Facebook Андрій Клименко Як повідомляли Українські Новини, 19 червня десантний корабель Сполучених Штатів USS Oak Hill (LSD-51) зайшов у Чорне море. На борту судна перебувають морські піхотинці з персоналом десантно-штурмового загону. Також восени в Україні можуть пройти командно-штабні навчання "Об'єднання зусиль-2020".