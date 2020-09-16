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16 вересня 2020, середа, 11:54 6
Суспільство 2020-09-16T12:45:02+03:00
Українські Новини
Гідрографічний корабель Королівських ВМС Великої Британії увійшов до акваторії Чорного моря

Гідрографічний корабель Королівських ВМС Великої Британії увійшов до акваторії Чорного моря

Кира Молчанова
військові навчання, військовий корабель, ВМС Великої Британії
Корабель Королівських ВМС Великої Британії HMS Enterprise. Фото: Facebook Андрей Клименко
Корабель Королівських ВМС Великої Британії HMS Enterprise. Фото: Facebook Андрей Клименко

У Чорне море, яке часто стає майданчиком для військових навчань, увійшов гідрографічний корабель підтримки десантних і протимінних операцій Королівських ВМС Великої Британії HMS Enterprise, на якому є система збору інформації.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення керівника проекту Інститут Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименко.

Клименко розповів, що корабель увійшов у Чорне море о 08:50 за київським часом 16 вересня.

Це не останній іноземний військовий корабель в акваторії Чорного моря. Очікується прибуття швидкісного катамарана ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8).

"Таким чином, під час російських навчань Кавказ-2020 на Чорному морі буде, як мінімум, 4 корабля НАТО (сьогоднішні і ті, що увійшли раніше - французький розвідник Dupuy de Lôme (A759), американський ракетний есмінець (DDG-80) USS Roosevelt )", - зазначив Клименко.

Корабель Королівських ВМС Великобританії HMS Enterprise. Фото: Facebook Андрій КлименкоКорабель Королівських ВМС Великої Британії HMS Enterprise. Фото: Facebook Андрій Клименко

Як повідомляли Українські Новини, 19 червня десантний корабель Сполучених Штатів USS Oak Hill (LSD-51) зайшов у Чорне море. На борту судна перебувають морські піхотинці з персоналом десантно-штурмового загону.

Також восени в Україні можуть пройти командно-штабні навчання "Об'єднання зусиль-2020".

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