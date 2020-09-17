Зеленский прибыл с рабочим визитом во Львовскую область для участия в открытии военных учений

Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня призвал НАБУ, САП и Офис Генпрокурора к "показательным посадкам", прибыл с рабочим визитом во Львовскую область. Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини. "Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой во Львовскую область. Глава государства примет участие в открытии военных учений Rapid Trident-2020", – сказано в нем. Также глава государства примет участие в мероприятиях по случаю Дня спасателя и в представлении стратегии развития Львовской области до 2027 года. Кроме того, он ознакомится с ходом реализации программы "Большое строительство" в регионе и встретится с представителями IТ-бизнеса, ректорами вузов, ветеранами АТО\/ООС. Как сообщали Українські новини, по данным нового социологического исследования, больше половины украинцев недовольны деятельностью Президента Зеленского. Также расходы на обслуживание Зеленского хотят повысить в полтора раза до 1,3 млрд гривен в 2021 году.