Зеленский прибыл с рабочим визитом во Львовскую область для участия в открытии военных учений

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой во Львовскую область. Глава государства примет участие в открытии военных учений Rapid Trident-2020", – сказано в нем.

Также глава государства примет участие в мероприятиях по случаю Дня спасателя и в представлении стратегии развития Львовской области до 2027 года.

Кроме того, он ознакомится с ходом реализации программы "Большое строительство" в регионе и встретится с представителями IТ-бизнеса, ректорами вузов, ветеранами АТО/ООС.

Как сообщали Українські новини, по данным нового социологического исследования, больше половины украинцев недовольны деятельностью Президента Зеленского.

Также расходы на обслуживание Зеленского хотят повысить в полтора раза до 1,3 млрд гривен в 2021 году.

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