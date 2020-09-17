подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 сентября 2020, четверг, 12:03 666
Президент 2020-09-17T12:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленский прибыл с рабочим визитом во Львовскую область для участия в открытии военных учений

Зеленский прибыл с рабочим визитом во Львовскую область для участия в открытии военных учений

Александр Савич
Львовская область, Rapid Trident, День спасателя, Владимир Зеленский, Большое строительство
Владимир Зеленский прибыл во Львовскую область. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский прибыл во Львовскую область. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня призвал НАБУ, САП и Офис Генпрокурора к "показательным посадкам", прибыл с рабочим визитом во Львовскую область.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой во Львовскую область. Глава государства примет участие в открытии военных учений Rapid Trident-2020", – сказано в нем.

Также глава государства примет участие в мероприятиях по случаю Дня спасателя и в представлении стратегии развития Львовской области до 2027 года.

Кроме того, он ознакомится с ходом реализации программы "Большое строительство" в регионе и встретится с представителями IТ-бизнеса, ректорами вузов, ветеранами АТО/ООС.

Как сообщали Українські новини, по данным нового социологического исследования, больше половины украинцев недовольны деятельностью Президента Зеленского.

Также расходы на обслуживание Зеленского хотят повысить в полтора раза до 1,3 млрд гривен в 2021 году.

Больше новостей о: Львовская область Rapid Trident День спасателя Владимир Зеленский Большое строительство

Во Львове еще одно учебное заведение перешло на ди...
В Украине начались многонациональные масштабные уч...
Видео дня: в ГосЧС трогательно отблагодарили за сл...
Зеленский ожидает от НАБУ, САП и Офиса Генпрокурор...
Больные коронавирусом смогут проголосовать на местных выборах: Степанов назвал условие
Венедиктова подписала подозрение в коррупции депутату Юрченко
Новости
Международные военные учения Rapid Trident-2020 начались во Львовской области 12:43
Кража пива из магазина. Фото: newizv.ru
Депутат Юрченко в 2009 году украл 4 бутылки пива в киевском магазине, - Портнов 12:33 Фото
В Киеве за сутки СOVID-19 заболели 379 человек, из которых 41 ребенок 12:30 Инфографика
Офис генпрокурора намерен просить суд арестовать депутата Рады Юрченко с альтернативой залога 5-10 млн гривен 12:26
ЦИК запускает бесплатный портал "ЦИК: Просвита" 12:11 Инфографика
больше новостей
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Кабмин установил доплаты для пенсионеров. Кто получит дополнительные 400 гривен 05:30
В раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА футболисты киевского "Динамо" сыграют с бельгийским "Гентом" 09:09
Доллар в Украине уже по 28,1 UAH/USD. Официальный курс валют 05:15
Карантин в Украине. Минздрав хочет изменить работу транспорта, школ и детсадов 19:33
больше новостей
Лукашенко заявил, что Украина готовит уничтожение Беларуси 19:33
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Андрей Деркач. Скриншот: пресс-конференция
Деркач опубликовал схемы воровства с тарифов и предложил снизить их на треть 15:22
Решающий фактор для экономики: западные аналитики указали на серьезную проблему в НБУ 17:32
Шкарлет рассказал, как дистанционно учиться школьникам, у которых нет компьютеров 11:17
больше новостей
Зеленский ожидает от НАБУ, САП и Офиса Генпрокурора больше "показательных посадок"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok