підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 вересня 2020, середа, 12:43 14
Президент 2020-09-16T14:50:25+03:00
Українські Новини
Більш як половина українців не задоволені діяльністю Зеленського

Більш як половина українців не задоволені діяльністю Зеленського

Ольга Фандорина
Кабмін, Дмитро Разумков, рейтинг Зеленського
Президент Володимир Зеленський на тлі Великого Державного Герба України. Фото: Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський на тлі Великого Державного Герба України. Фото: Офіс Президента

57% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", не задоволені діяльністю Президента Володимира Зеленського - його рейтинги знижуються вже не перший місяць, 76% - діяльністю Верховної Ради, 73% - Кабінету Міністрів.

Про це свідчать результати опитування, передають Українськi Новини.

Респондентам було поставлено питання, чи задоволені вони діяльністю різних представників влади.

Так, діяльністю Президента зовсім не задоволені 32%, скоріше не задоволені - 25%, повністю задоволені - 10%, скоріше задоволені - 25%.

Радою та Кабміном повністю задоволені по 2%, скоріше задоволені - по 9%. Зовсім не задоволені діяльністю Ради 49%, Кабміну - 45%, скоріше не задоволені парламентом 27%, урядом - 28%.

При цьому головою парламенту Дмитрієв Разумковим зовсім незадоволені - 32%, скоріше не задоволені - 23 %, повністю задоволені - 5%, скоріше задоволені - 18%.

А діяльністю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля зовсім не задоволені 36%, скоріше не задоволені - 23%, повністю задоволені - 2%, скоріше задоволені - 12%.

Оптування проводилося 3-6 вересня серед 2 тис. повнолітніх респондентів з усіх регіонів підконтрольної території методом особистого інтерв'ю (face-to-face).

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2% .

Як повідомляли Українськi Новини, 20 травня 2019 року відбулася інавгурація Зеленського.

Також 34% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", готові були ще в травні проголосувати за партію "Слуга народу", 15,1% - за "Опозиційну платформу - за життя", 14% - за "Європейську солідарність" і 9,2% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" на виборах до Верховної Ради.

Більше новин про: Кабмін Дмитро Разумков рейтинг Зеленського

У столиці сумний рекорд за кількістю смертей від коронавірусу. Нових хворих - 356
Більш як половина українців не задоволені діяльністю Зеленського
Новини
Зеленський планує підсилитися на Одещині за допомогою Степанова, — Постернак 15:06
В аеропорту Дніпра держава почала будувати ЗПС, а Ярославський – термінали 15:00
Труханов виступив проти Національного корпусу 14:40
"Фармак" облаштував інноваційну аудиторію Національного фармацевтичного університету 14:40
Меморіальна дошка журналісту Георгію Гонгадзе. Фото: НСЖУ
У Києві відкрили меморіальну дошку Георгію Гонгадзе 14:33 Фото
більше новин
Байден та Порошенко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine
Байден назвав Трампа собакою, – Деркач опублікував нові записи 14:30
В аеропорту Дніпра держава почала будувати ЗПС, а Ярославський – термінали 15:00
Коломойский рветься заробляти на аукціонах "Енергоатому" по аналогічній схемі, як в "Центренерго" — Популях Популях 16:53
В Київській організації "ЄС" повідомили, що виключили зі списків виявлених "людей Федорука" 20:18
Незважаючи на коронакризу, іноземні інвестори зберігають інтерес до ОВДП, — ICU 16:22
більше новин
Непал має намір відкрити країну для туристів у середині жовтня 10:49
Долар пробив позначку в 28 гривень. Офіційний курс на вівторок 16:16
Кількість нових смертельних випадків COVID-19 за добу збільшилася 60,6% 09:30 Інфографіка
В Україні з січня можуть встановити прожитковий мінімум 2,2 тис. гривень, мінімальну зарплату - 6 тис. гривень 10:38
Дітей не брати, голосувати своєю ручкою: Кабмін затвердив "коронавірусні" правила на місцевих виборах 15:47
більше новин
Список "Голосу" на виборах до Київради очолив Максим Нефьодов
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok