Рада хоче звільнити переселенців від сплати туристичного збору

Верховна Рада має намір звільнити внутрішньо переміщених осіб (ВПО) від сплати туристичного збору, тоді як в Україні почали брати збір за виліт пасажирів

За приняття законопроєкту №3103 за основу проголосовал 341 депутат, при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з ним, звільнення внутрішньо переміщених осіб від сплати туристичного збору здійснюється в разі, якщо адреса їх фактичного місця проживання, зазначена в довідці про взяття на облік ВПО, є адресою одного з місць проживання (ночівлі).

Як повідомляють Українські Новини, в січні Рада забезпечила дітей переселенців і постраждалих у результаті бойових дій безкоштовним харчуванням у школах і вишах.

Крім того, Кабмін спростив процедуру отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Це рішення прийнято для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг на період карантину.

Також, за даними соцопитування, найчастіше переселенці в Україні відчували дискримінацію в сфері зайнятості та житла.

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