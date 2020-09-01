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01 вересня 2020, вівторок, 17:17 9
Верховна Рада і партії 2020-09-01T18:30:03+03:00
Українські Новини
Рада хоче звільнити переселенців від сплати туристичного збору

Рада хоче звільнити переселенців від сплати туристичного збору

Валерия Драгомирова
Верховна Рада, Верховна Рада України, Туристичний збір, ВПО, законопроєкт
Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел
Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел

Верховна Рада має намір звільнити внутрішньо переміщених осіб (ВПО) від сплати туристичного збору, тоді як в Україні почали брати збір за виліт пасажирів.

За приняття законопроєкту №3103 за основу проголосовал 341 депутат, при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з ним, звільнення внутрішньо переміщених осіб від сплати туристичного збору здійснюється в разі, якщо адреса їх фактичного місця проживання, зазначена в довідці про взяття на облік ВПО, є адресою одного з місць проживання (ночівлі).

Як повідомляють Українські Новини, в січні Рада забезпечила дітей переселенців і постраждалих у результаті бойових дій безкоштовним харчуванням у школах і вишах.

Крім того, Кабмін спростив процедуру отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Це рішення прийнято для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг на період карантину.

Також, за даними соцопитування, найчастіше переселенці в Україні відчували дискримінацію в сфері зайнятості та житла. 

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