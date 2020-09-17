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  • Сьогодні відбудеться панахида за Георгієм Гонгадзе в церкві, де він хрестив дочок
17 вересня 2020, четвер, 09:41 11
ЗМІ 2020-09-17T11:15:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні відбудеться панахида за Георгієм Гонгадзе в церкві, де він хрестив дочок

Сьогодні відбудеться панахида за Георгієм Гонгадзе в церкві, де він хрестив дочок

Тимофей Борзенко
Гонгадзе, Служба, НСЖУ, Панахида, Церква, Томіленко
Могила Георгія Гонгадзе. Фото: НСЖУ
Могила Георгія Гонгадзе. Фото: НСЖУ

17 вересня у Києві відбудеться панахида за упокій душі Георгія Гонгадзе. Про таке на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook поінформував голова НСЖУ Сергій Томіленко.

"У четвер, 17 вересня, на території Церкви святого Миколи Набережного, де похований Георгій Гонгадзе, пройде молебень у пам’ять про загиблого журналіста.

Журналістів, друзів та небайдужих громадян запрошують вшанувати молитвою Георгія Гонгадзе, якого було жорстоко вбито рівно 20 років тому.

За життя Георгій був прихожанином церкви святого Миколи Набережного, яка розташована на Подолі, часто відвідував богослужіння і хрестив у цій церкві двох своїх доньок.

Адреса церкви: вул. Григорія Сковороди, 12/8 (м. Контрактова площа)

Початок панахиди о 17.30.", - зазначив Томіленко.

Як інформували Українські Новини, в Києві на фасаді Національної спілки журналістів встановили меморіальну дошку Герою України, українському журналісту Георгію Гонгадзе.

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