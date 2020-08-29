Міністр фінансів Марченко заробив в липні в 3,5 рази менше, ніж його заступник

Заробітна платня міністра фінансів Сергія Марченка, який заявив, що борги України не потрібно реструктуризувати, за липень становила 47,2 тис. гривень, його заступників - від 47,2 тис. до 171 тис. гривень, державного секретаря міністерств - 162 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства фінансів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Марченку в липні, становила 47 230 гривень.

Зарплата першого заступника Дениса Улютіна становила 47 230 гривень, заступників Світлани Воробей - 47 230 гривень, Романа Єрмолічева - 47 333 гривні, Юрія Драганчука - 47 230 гривень, Василя Шкуракова - 47 230 гривень, Юрія Гелетея - 170 851 гривню, держсекретаря Костянтина Ващенка - 161 674 гривні.

Як повідомляли Українськi Новини, 30 березня Верховна Рада призначила на посаду міністра фінансів Сергія Марченка замість Ігоря Уманського.

Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва і правління державних компаній і членів наглядових рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. Гривень).

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