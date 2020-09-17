підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 вересня 2020, четвер, 09:42 7
Шоу-бізнес 2020-09-17T10:45:02+03:00
Українські Новини
З'явився офіційний трейлер драми "Атлантида" Валентина Васяновича

З'явився офіційний трейлер драми "Атлантида" Валентина Васяновича

Валерия Драгомирова
Атлантида, Афіша, Кіно, українське кіно, Фільм

З'явився офіційний трейлер драми Валентина Васяновича "Атлантида", який має вийти в прокат в Україні 5 листопада. Світова прем'єра фільму відбулася в секції "Горизонти" на Венеціанському кінофестивалі, де кінострічка здобула історичну для України перемогу.  

Про це повідомляє "Артхаус Трафік". 

Фільм "Атлантида" розповідає про майбутню перемогу України над Росією. Події стрічки відбуваються в 2025-му році. З моменту закінчення війни пройшов рік. Територія Донбасу визнана непридатною для проживання, а навколишнє середовище настільки спустошена, що зміни здаються неможливими. Однак на тлі спустошення народжується нова любов.

Всі ролі у фільмі зіграли непрофесійні актори. Виконавці - колишній розвідник, волонтер благодійного фонду "Вернись живим" Андрій Римарук, парамедік Людмила Білека та доброволець Василь Антоняк. Зйомки фільму проходили в Маріуполі та Києві.

"Атлантида" отримала широкий міжнародний успіх - фільм показали більш ніж на 50 фестивалях, де крім Венеціанської перемоги, він отримав ще чотири Гран-прі, драму придбав HBO Eastern Europe та дистриб'ютори трьох європейських країн. Крім того, стрічка увійшла в лонг-лист Премії Європейської кіноакадемії та бореться за право представляти Україну на "Оскарі".

Продюсерами стрічки виступають Валентин Васянович, Ія Мислицький ( "Плем'я", "Сутінки") і Володимир Яценко ( "Додому", "Дике поле"). Міжнародним просуванням займається бельгійська компанія Best Friend Forever. Виробництво фільму здійснила "Студія Гармата фільм". Кінопроєкт став одним з переможців Дев'ятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державну фінансову підтримку. Прокатник стрічки - кінокомпанія Arthouse Traffic.

Українська прем'єра "Атлантиди" відбудеться 26 вересня в рамках міжнародної конкурсної програми Одеського міжнародного кінофестивалю. У широкий український прокат фільм вийде 5 листопада.



Як повідомляли Українські Новини, український фільм "Атлантида" став претендентом на номінацію "європейського Оскара"

Раніше  "Додому" Алієва отримав нагороду за кращий іноземний фільм  Босфорського кінофестивалю в Стамбулі.

Більше новин про: Атлантида Афіша Кіно українське кіно Фільм "Атлантида"

Що робити ввечері. Підбірка дегустацій вина і їжі ...
"Оскар" вводить нові правила відбору фільмів з під...
На культуру хочуть виділити 8,6 млрд гривень з бюд...
Український фільм "Атлантида" став претендентом на...
У Раду внесли постанову про відставку міністра фінансів Марченка
Коронавірус в Україні: понад 3,5 тисячі нових випадків за добу
Новини
Влада готує фальсифікації на місцевих виборах, - ОПЗЖ 11:33
В Україні дозволили електронну торгівлю ліками 11:02
Рубль дешевшає. Курс російської нацвалюти 17 вересня 10:55
Уряд планує на 2021 рік прожитковий мінімум, набагато менший за реальний, - Льовочкін 10:55
Зеленський очікує від НАБУ, САП і Офісу Генпрокурора більше "показових посадок" 10:39
більше новин
Байден та Порошенко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine
Байден назвав Трампа собакою, – Деркач опублікував нові записи 14:30
Деркач подав до суду на бездіяльність українського МЗС 15:45
Труханов виступив проти Національного корпусу 14:40
Коломойский рветься заробляти на аукціонах "Енергоатому" по аналогічній схемі, як в "Центренерго" — Популях Популях 16:53
Андрій Деркач. Скріншот: прес-конференція
Деркач опублікував схеми крадіжки з тарифів та запропонував знизити їх на третину 15:25
більше новин
Верховна Рада офіційно не визнала результати виборів в Білорусі 13:42
Кабмін змінив критерії віднесення регіонів до "червоній зоні" епіднебезпеки 14:50
Непал має намір відкрити країну для туристів у середині жовтня 10:49
Про численні спалахи АЧС повідомили в Німеччині 12:04
Податкова назвала 5 найбільших боржників в Україні 11:03
більше новин
Бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ з гранатомета і стрілецької зброї
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok