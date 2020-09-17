З'явився офіційний трейлер драми "Атлантида" Валентина Васяновича

З'явився офіційний трейлер драми Валентина Васяновича "Атлантида" , який має вийти в прокат в Україні 5 листопада. Світова прем'єра фільму відбулася в секції "Горизонти" на Венеціанському кінофестивалі, де кінострічка здобула історичну для України перемогу.

Про це повідомляє "Артхаус Трафік".

Фільм "Атлантида" розповідає про майбутню перемогу України над Росією. Події стрічки відбуваються в 2025-му році. З моменту закінчення війни пройшов рік. Територія Донбасу визнана непридатною для проживання, а навколишнє середовище настільки спустошена, що зміни здаються неможливими. Однак на тлі спустошення народжується нова любов.

Всі ролі у фільмі зіграли непрофесійні актори. Виконавці - колишній розвідник, волонтер благодійного фонду "Вернись живим" Андрій Римарук, парамедік Людмила Білека та доброволець Василь Антоняк. Зйомки фільму проходили в Маріуполі та Києві.

"Атлантида" отримала широкий міжнародний успіх - фільм показали більш ніж на 50 фестивалях, де крім Венеціанської перемоги, він отримав ще чотири Гран-прі, драму придбав HBO Eastern Europe та дистриб'ютори трьох європейських країн. Крім того, стрічка увійшла в лонг-лист Премії Європейської кіноакадемії та бореться за право представляти Україну на "Оскарі".

Продюсерами стрічки виступають Валентин Васянович, Ія Мислицький ( "Плем'я", "Сутінки") і Володимир Яценко ( "Додому", "Дике поле"). Міжнародним просуванням займається бельгійська компанія Best Friend Forever. Виробництво фільму здійснила "Студія Гармата фільм". Кінопроєкт став одним з переможців Дев'ятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державну фінансову підтримку. Прокатник стрічки - кінокомпанія Arthouse Traffic.

Українська прем'єра "Атлантиди" відбудеться 26 вересня в рамках міжнародної конкурсної програми Одеського міжнародного кінофестивалю. У широкий український прокат фільм вийде 5 листопада.







Як повідомляли Українські Новини, український фільм "Атлантида" став претендентом на номінацію "європейського Оскара" .

Раніше "Додому" Алієва отримав нагороду за кращий іноземний фільм Босфорського кінофестивалю в Стамбулі.

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