"Атлантида" Валентина Васяновича вийде в український прокат 5 листопада

Фільм-призер Венеційського кінофестивалю "Атлантида" представляє український постер. Український прокат драми Валентина Васяновича заплановано на 5 листопада 2020 року.

Події фільму розгортаються у 2025 році, після майбутньої перемоги України у війні з Росією. Окупований Донбас повернено до складу країни, але його території визнані непридатними для проживання. Проте на тлі спустошення народжується нове кохання.

Світова прем’єра "Атлантиди" відбулася у рамках офіційної конкурсної програми "Горизонти" Венеційського кінофестивалю, де стрічка здобула історичну перемогу – її відзначили як найкращий фільм секції. Фільм було також представлено у програмі Contemporary World Cinema Міжнародного кінофестивалю у Торонто. Серед фестивальних здобутків "Атлантиди" – Гран-прі міжнародних кінофестивалів Les Arcs Film Festival (Франція), Tromsø International Film Festival (Норвегія) та "Лістапад" (Білорусь), спеціальний приз журі міжнародного кінофестивалю у Токіо (Японія), премія за найкращу операторську роботу на міжнародному кінофестивалі у Севільї (Іспанія).

Усі ролі в картині зіграли непрофесійні актори; виконавці головних ролей – колишній розвідник, волонтер благодійного фонду допомоги армії "Повернись живим" Андрій Римарук, парамедик Людмила Білека та доброволець Василь Антоняк.

Як і в попередніх проєктах, Валентин Васянович працював над стрічкою як автор сценарію, режисер, оператор та співпродюсер. Продюсерами стрічки виступають Володимир Яценко ("Додому", "Дике поле") та Ія Мислицька ("Плем'я", "Присмерк"), міжнародною промоцією займається бельгійська компанія Best Friend Forever. Виробництво стрічки здійснила "Студія Гармата фільм". Кінопроєкт драми став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державну фінансову підтримку.

Валентин Васянович – режисер, оператор і продюсер, призер фестивалів у Клермон-Феррані, Торонто і Нансі. Виступив співпродюсером та оператором-постановником одного з найуспішніших українських фільмів часів незалежності – "Племені" Мирослава Слабошпицького. У 2017 році його драма "Рівень чорного" була відібрана у якості національного кандидата на премію "Оскар" у категорії найкращий міжнародний фільм.

Український прокат драми Валентина Васяновича заплановано на 5 листопада 2020 року. Прокатником стрічки виступає кінокомпанія Arthouse Traffic.

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