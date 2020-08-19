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  • Український фільм "Атлантида" став претендентом на номінацію "європейського Оскара"
19 серпня 2020, середа, 14:42 4
Lifestyle 2020-08-19T16:00:02+03:00
Українські Новини
Український фільм "Атлантида" став претендентом на номінацію "європейського Оскара"

Український фільм "Атлантида" став претендентом на номінацію "європейського Оскара"

Валерия Драгомирова
український фільм, Нагорода, Валентин Васянович, Європейський Оскар, Фільм

Український фільм Валентина Васяновича "Атлантида" номіновано на премію Європейської кіноакадемії. На даний момент в лонг-листі 32 претендента.

Про це йдеться в повідомленні "Артхаус Трафік". 

Премія Європейської кіноакадемії присуджується з 1988 року і є європейським аналогом "Оскара". У минулому році в довгий список European Film Awards увійшов фільм "Додому" Нарімана Алієва.

Цього року відбір European Film Awards вперше проходить в два етапи. Фінальний список номінантів оголосять 7 листопада, через два дні після української прем'єри "Атлантиди". Фільм вийде в український прокат 5 листопада.

"Попадання в шорт-лист або номінацію на премію Європейської кіноакадемії дасть нам можливість ще раз нагадати всім про крихкість світу, в якому ми всі живемо. Про те, що, якщо ми не зупинимо агресора сьогодні, завтра може не настати", - коментує Валентин Васянович.

Фільм "Атлантида" розповідає про майбутню перемогу України над Росією. Події стрічки відбуваються в 2025-му році. З моменту закінчення війни пройшов рік. Територія Донбасу визнана непридатною для проживання, а навколишнє середовище настільки спустошене, що зміни здаються неможливими. Однак на тлі спустошення народжується нова любов.

Всі ролі у фільмі зіграли непрофесійні актори. Виконавці - колишній розвідник, волонтер благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук, парамедік Людмила Білека та доброволець Василь Антоняк. Зйомки фільму проходили в Маріуполі та Києві.

Світова прем'єра "Атлантиди" відбулася на Венеціанському кінофестивалі в секції "Горизонти". Там фільм отримав історичну для України перемогу. Пізніше картина отримала спеціальну нагороду журі на Токійському міжнародному кінофестивалі, була в офіційній програмі кінофестивалю в Торонто і ще 60-и кіноподій.

Продюсерами стрічки виступають Володимир Яценко ("Додому", "Дике поле") і Ія Мислицький ("Плем'я", "Сутінки"), міжнародним просуванням займається бельгійська компанія Best Friend Forever. Виробництво фільму здійснила "Студія Гармата фільм". Кінопроєкт став одним з переможців Дев'ятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державну фінансову підтримку. Прокатник стрічки - кінокомпанія Arthouse Traffic.

33-тя церемонія вручення премій Європейської кіноакадемії відбудеться 12 грудня в Рейк'явіку.




Як повідомляли Українські Новини, повнометражний дебют "Додому" (EVGE) кримськотатарського режисера Нарімана Алієва визнано найкращим іноземним фільмом 7-го Міжнародного Босфорського кінофестивалю у Стамбулі.

Раніше на Міжнародному кінофестивалі в Тромсі (Норвегія) став лауреатом фільм режисера Валентина Васяновича "Атлантида".

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