Український фільм "Атлантида" став претендентом на номінацію "європейського Оскара"

Український фільм Валентина Васяновича "Атлантида" номіновано на премію Європейської кіноакадемії. На даний момент в лонг-листі 32 претендента.

Про це йдеться в повідомленні "Артхаус Трафік".

Премія Європейської кіноакадемії присуджується з 1988 року і є європейським аналогом "Оскара". У минулому році в довгий список European Film Awards увійшов фільм "Додому" Нарімана Алієва.

Цього року відбір European Film Awards вперше проходить в два етапи. Фінальний список номінантів оголосять 7 листопада, через два дні після української прем'єри "Атлантиди". Фільм вийде в український прокат 5 листопада.

"Попадання в шорт-лист або номінацію на премію Європейської кіноакадемії дасть нам можливість ще раз нагадати всім про крихкість світу, в якому ми всі живемо. Про те, що, якщо ми не зупинимо агресора сьогодні, завтра може не настати", - коментує Валентин Васянович.

Фільм "Атлантида" розповідає про майбутню перемогу України над Росією. Події стрічки відбуваються в 2025-му році. З моменту закінчення війни пройшов рік. Територія Донбасу визнана непридатною для проживання, а навколишнє середовище настільки спустошене, що зміни здаються неможливими. Однак на тлі спустошення народжується нова любов.

Всі ролі у фільмі зіграли непрофесійні актори. Виконавці - колишній розвідник, волонтер благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук, парамедік Людмила Білека та доброволець Василь Антоняк. Зйомки фільму проходили в Маріуполі та Києві.

Світова прем'єра "Атлантиди" відбулася на Венеціанському кінофестивалі в секції "Горизонти". Там фільм отримав історичну для України перемогу. Пізніше картина отримала спеціальну нагороду журі на Токійському міжнародному кінофестивалі, була в офіційній програмі кінофестивалю в Торонто і ще 60-и кіноподій.

Продюсерами стрічки виступають Володимир Яценко ("Додому", "Дике поле") і Ія Мислицький ("Плем'я", "Сутінки"), міжнародним просуванням займається бельгійська компанія Best Friend Forever. Виробництво фільму здійснила "Студія Гармата фільм". Кінопроєкт став одним з переможців Дев'ятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державну фінансову підтримку. Прокатник стрічки - кінокомпанія Arthouse Traffic.

33-тя церемонія вручення премій Європейської кіноакадемії відбудеться 12 грудня в Рейк'явіку.







Як повідомляли Українські Новини, повнометражний дебют "Додому" (EVGE) кримськотатарського режисера Нарімана Алієва визнано найкращим іноземним фільмом 7-го Міжнародного Босфорського кінофестивалю у Стамбулі.

Раніше на Міжнародному кінофестивалі в Тромсі (Норвегія) став лауреатом фільм режисера Валентина Васяновича "Атлантида".

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