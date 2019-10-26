"Додому" Алієва отримав нагороду за найкращий іноземний фільм Босфорської кінофестивалю в Стамбулі

Повнометражний дебют "Додому" (EVGE) кримськотатарського режисера Нарімана Алієва визнано найкращим іноземним фільмом 7-го Міжнародного Босфорського кінофестивалю у Стамбулі. Нагороду за найкращу чоловічу роль отримав виконавець головної ролі Ахтем Сеітаблаєв. Про це повідомляється на сайті "Артхаус Трафік".

Наріман Алієв особисто отримав нагороди. Головну нагороду режисеру вручив голова Міжнародного журі, філіппінський режисер та володар пальмової гілки Канн за режисуру Бріянте Мендоза.

Міжнародний Босфорський кінофестиваль засновано у 2011 році Міжнародною босфорською кіноасоціацією (IBCA) з метою розвитку та промоції турецького кінематографа. Цього року фестиваль відзначив свою сьому річницю та представив глядачам 83 фільми з 25 країн світу. Разом з українською стрічкою за перемогу у міжнародному конкурсі змагалися ще 8 фільмів.

"Додому" розповідає історію кримського татарина Мустафи. Двоє його синів поїхали в Київ після анексії Криму. Розповідь починається з того, що гине його старший син Назім, і батько вирушає до столиці, щоб повернути молодшого сина Аліма додому, а старшого поховати в Криму згідно з мусульманськими традиціями. Головні ролі у стрічці виконали відомий український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв та актор Ремзі Білялов. Продюсером стрічки виступає Володимир Яценко ("Атлантида", "Дике поле"), а його міжнародною промоцією займається компанія Wild Bunch.

Світова прем'єра фільму відбулася у конкурсній програмі "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю. Фільм отримав головні призи Одеського міжнародного кінофестивалю (OIFF) та Міжнародного кінофестивалю у Бухаресті (BIFF). Наразі "Додому" — український претендент на премію "Оскар" у категорії "Міжнародний повнометражний фільм". Також "Додому" визнано найкращим повнометражним фільмом року за версією національної премії кінокритиків "Кіноколо".

В український прокат "Додому" вийде 7 листопада.

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Так і у жовтні 2018 року була вручена перша національна премія кінокритиків "Кіноколо".

Кращим фільмом року став "Донбас" Сергія Лозниці.