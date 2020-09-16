Смертность от коронавируса выросла почти вдвое за сутки

15 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 958 до 162 660, количество умерших от заболевания увеличилось на 76 человек до 3 340 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 1,8%, новых летальных случаев - на 43,4%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 16 сентября в Украине зарегистрировано 162 660 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 340 летальных, 72 324 человека выздоровели.

За сутки зафиксированы 2 958 новых случаев заболевания, выздоровели 1 514 человек, умерли 76 человек.

Таким образом, 15 сентября показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 2 958 против 1 514.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 16 сентября составило 86 996 человек, что на 1,6% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (18 070), Львовской (17 430) и Харьковской областях (13 432).

В Черновицкой области зафиксировано 12 493 случая коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 11 677 случаев, в Ривненской – 10 707, в Одесской - 10 277, в Тернопольской - 10 004, в Закарпатской – 8 829, в Киевской - 7 207, в Волынской - 6 504, в Винницкой - 4 976, в Житомирской - 4 543, в Хмельницкой - 4 133, в Днепропетровской - 3 539 случаев.

2 922 случая выявлены в Черниговской области, 2 739 случаев - в Черкасской, 2 640 случаев - в Сумской, 2 591 случай - в Запорожской, 2 180 случаев - в Донецкой, 2 171 случай - в Николаевской, 1 307 случаев - в Полтавской, 934 случая - в Кировоградской, 702 случая - в Херсонской и 653 случая - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, за день в Киеве еще 25 классов перевели на "дистанционку" из-за коронавируса.

Тем временем Украина находится на карантине 189-й день.

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