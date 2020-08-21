Українським новонародженим заборгували 20 тис. "пакунків малюка"

За січень-липень 2020 року в Україні "пакунки малюка" отримали на 20 тис. дітей менше, ніж народилися за цей же період.

Про це йдеться у відповіді Міністерства соціальної політики України на інформаційний запит Українських Новин.

"У поточному році понад 135,1 тис. дітей забезпечені "пакунком малюка" (народжені 158,3 тис. дітей)", - вказано у відповіді.

Також в Мінсоцполітики повідомили, що до кінця 2020 року потреба в забезпеченні "пакунками малюка" становить понад 159 тис., при тому, що в регіонах в наявності поки 13,9 тис. "пакунків".

Повністю відсутні "пакунки малюка" в 8 областях (Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Рівненська та Тернопільська). Практично відсутні "пакунки" ще в 4 регіонах.

У той же час, в Мінсоцполітики повідомили про прийняте в кінці липня Кабінетом Міністрів України рішення про реалізацію пілотного проекту "Монетизація одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". В рамках цього проекту батьки новонародженого протягом 12 місяців після народження дитини можуть звернутися за грошовою компенсацією "пакунку малюка". Гроші в такому випадку будуть їм перераховані на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, що буде відкритий в "Приватбанку". Вартість "пакунку малюка" в рамках програми оцінена в 5 тис. гривень.

Також в Мінсоцполітики повідомили, що в Донецькій області рішенням обласної державної адміністрації вже проведена "монетизація" "пакунків малюка" для дітей, які народжені протягом 2018-2019 років. Правда, тут вартість "пакунку" була оцінена в 3 250 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, в Мінсоцполітики затвердили вартість набору одноразової натуральної допомоги для новонароджених дітей на рівні не більше 5 тис. гривень.

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