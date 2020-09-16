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16 вересня 2020, середа, 21:21 4
Судова влада 2020-09-16T21:47:05+03:00
Українські Новини
КС визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ

КС визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ

Александр Савич
НАБУ, Національне антикорупційне бюро України, Конституційний Суд
Конституційний суд України визнав окремі положення Закону
Конституційний суд України визнав окремі положення Закону "Про Національне антикорупційне бюро України" неконституційними. Фото: dostup.pravda.com.ua

Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення Закону "Про Національне антикорупційне бюро України", в той час як НАБУ просить Венедіктову підписати підозру депутату "Слуги народу" Юрченку.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

"Велика палата Конституційного Суду України від 16 вересня розглянула справу за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України окремих положень Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" від 14 жовтня 2014", - йдеться в ньому.

КС визнав окремі положення Закону не відповідають Основному Закону, а саме про наділення Президента повноваженнями створювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти директора відомства, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ.

Також суд визнав неконституційним повноваження глави держави визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності, затверджувати положення про раду громадського контролю та про порядок його формування.

Крім того, суд закрив конституційне провадження у справі про перевірку на відповідність конституції абзацу першого ч. 1 ст. 1 Закону в частині визначення НАБУ як "державного правоохоронного органу".

У той же час суд вказав, що Верховна Рада повинна невідкладно привести положення законодавства у відповідність з рішенням суду. 

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорсуд зобов'язав НАБУ допитати колишнього керівника САП Назара Холодницького як свідка у справі про давання йому і директору НАБУ Артему Ситнику хабара в розмірі 5 млн доларів за закриття справи щодо ексміністра екології Миколи Злочевського.

Також 4 вересня НАБУ почало розслідування спроб замаху на заволодіння майном Приватбанку в особливо великих розмірах

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