Смертність від коронавірусу за добу зросла майже вдвічі

За минулу добу, 15 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1,8%, нових летальних випадків - на 43,4%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 2 958 до 162 660, кількість померлих від захворювання збільшилася на 76 осіб до 3 340 порівняно з попередньою добою, 14 вересня. Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки й оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 16 вересня в Україні зареєстровано 162 660 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 340 летальних, 72 324 особи одужали. За добу зафіксовано 2 958 нових випадків захворювання, одужали 1 514 осіб, померло 76 осіб. Таким чином, 15 вересня показник нових хворих за добу був більше, ніж осіб, які одужали - 2 958 проти 1 514. Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав, і померлих) на ранок 16 вересня склала 86 996 людей, що на 1,6% більше в порівнянні з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (18 070), Львівській (17 430) та Харківській областях (13 432). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 4 976 випадків; Волинська область — 6 504 випадки; Дніпропетровська область — 3 539 випадків; Донецька область — 2 180 випадків; Житомирська область — 4 543 випадки; Закарпатська область — 8 829 випадків; Запорізька область — 2 591 випадок; Івано-Франківська область — 11 677 випадків; Кіровоградська область — 934 випадки; м. Київ — 18 070 випадків; Київська область — 7 207 випадків; Львівська область — 17 430 випадків; Луганська область — 653 випадки; Миколаївська область — 2 171 випадок; Одеська область — 10 277 випадків; Полтавська область — 1 307 випадків; Рівненська область — 10 707 випадків; Сумська область — 2 640 випадків; Тернопільська область — 10 004 випадки; Харківська область — 13 432 випадки; Херсонська область — 702 випадки; Хмельницька область — 4 133 випадки; Чернівецька область — 12 493 випадки; Черкаська область — 2 739 випадків; Чернігівська область — 2 922 випадки. Кількість хворих на коронавірус в Україні станом на 16 вересня. Інфографіка: МОЗ Як повідомляли Українськi Новини, за день в Києві ще 25 класів перевели на "дистанційку" через коронавірус. Тим часом Україна перебуває на карантині 189-й день.