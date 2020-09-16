Смертність від коронавірусу за добу зросла майже вдвічі

За минулу добу, 15 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1,8%, нових летальних випадків - на 43,4%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 2 958 до 162 660, кількість померлих від захворювання збільшилася на 76 осіб до 3 340 порівняно з попередньою добою, 14 вересня.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки й оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 16 вересня в Україні зареєстровано 162 660 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 340 летальних, 72 324 особи одужали.

За добу зафіксовано 2 958 нових випадків захворювання, одужали 1 514 осіб, померло 76 осіб.

Таким чином, 15 вересня показник нових хворих за добу був більше, ніж осіб, які одужали - 2 958 проти 1 514.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав, і померлих) на ранок 16 вересня склала 86 996 людей, що на 1,6% більше в порівнянні з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (18 070), Львівській (17 430) та Харківській областях (13 432).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4 976 випадків;

Волинська область — 6 504 випадки;

Дніпропетровська область — 3 539 випадків;

Донецька область — 2 180 випадків;

Житомирська область — 4 543 випадки;

Закарпатська область — 8 829 випадків;

Запорізька область — 2 591 випадок;

Івано-Франківська область — 11 677 випадків;

Кіровоградська область — 934 випадки;

м. Київ — 18 070 випадків;

Київська область — 7 207 випадків;

Львівська область — 17 430 випадків;

Луганська область — 653 випадки;

Миколаївська область — 2 171 випадок;

Одеська область — 10 277 випадків;

Полтавська область — 1 307 випадків;

Рівненська область — 10 707 випадків;

Сумська область — 2 640 випадків;

Тернопільська область — 10 004 випадки;

Харківська область — 13 432 випадки;

Херсонська область — 702 випадки;

Хмельницька область — 4 133 випадки;

Чернівецька область — 12 493 випадки;

Черкаська область — 2 739 випадків;

Чернігівська область — 2 922 випадки.

Кількість хворих на коронавірус в Україні станом на 16 вересня. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українськi Новини, за день в Києві ще 25 класів перевели на "дистанційку" через коронавірус.

Тим часом Україна перебуває на карантині 189-й день.

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