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16 вересня 2020, середа, 09:49 6 Інфографіка
Суспільство 2020-09-16T11:00:03+03:00
Українські Новини
Смертність від коронавірусу за добу зросла майже вдвічі

Смертність від коронавірусу за добу зросла майже вдвічі

Анна Рудык
Коронавірус, Covid-19, кількість хворих
Коронавірус. Фото: Pexels
Коронавірус. Фото: Pexels

За  минулу добу, 15 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1,8%, нових летальних випадків - на 43,4%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 2 958 до 162 660, кількість померлих від захворювання збільшилася на 76 осіб до 3 340 порівняно з попередньою добою, 14 вересня.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки й оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 16 вересня в Україні зареєстровано 162 660 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 340 летальних, 72 324 особи одужали.

За добу зафіксовано 2 958 нових випадків захворювання, одужали 1 514 осіб, померло 76 осіб.

Таким чином, 15 вересня показник нових хворих за добу був більше, ніж осіб, які одужали - 2 958 проти 1 514.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав, і померлих) на ранок 16 вересня склала 86 996 людей, що на 1,6% більше в порівнянні з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (18 070), Львівській (17 430) та Харківській областях (13 432).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 4 976 випадків;
  • Волинська область — 6 504 випадки;
  • Дніпропетровська область — 3 539 випадків;
  • Донецька область — 2 180 випадків;
  • Житомирська область — 4 543 випадки;
  • Закарпатська область — 8 829 випадків;
  • Запорізька область — 2 591 випадок;
  • Івано-Франківська область — 11 677 випадків;
  • Кіровоградська область — 934 випадки;
  • м. Київ — 18 070 випадків;
  • Київська область — 7 207 випадків;
  • Львівська область — 17 430 випадків;
  • Луганська область — 653 випадки;
  • Миколаївська область — 2 171 випадок;
  • Одеська область — 10 277 випадків;
  • Полтавська область — 1 307 випадків;
  • Рівненська область —  10 707 випадків;
  • Сумська область — 2 640 випадків;
  • Тернопільська область — 10 004 випадки;
  • Харківська область — 13 432 випадки;
  • Херсонська область — 702 випадки;
  • Хмельницька область — 4 133 випадки;
  • Чернівецька область — 12 493 випадки;
  • Черкаська область — 2 739 випадків;
  • Чернігівська область — 2 922 випадки.

Кількість хворих на коронавірус в Україні станом на 16 вересня. Інфографіка: МОЗКількість хворих на коронавірус в Україні станом на 16 вересня. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українськi Новини, за день в Києві ще 25 класів  перевели на "дистанційку"  через коронавірус.

Тим часом Україна перебуває на карантині 189-й день.

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