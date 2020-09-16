З Європи йде дощовий фронт з холодом до +3: прогноз погоди до кінця тижня

Хоча раніше синоптики обіцяли за прогнозом погоди в кінці тижня в Україні очікується прихід метеорологічної осені. аномально спекотний вересень, за прогнозом погоди в кінці тижня в Україні очікується прихід метеорологічної осені.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала синоптикиня Наталка Діденко.

У найближчі дні, за словами синоптика, в Україні все одно буде сухо і переважно сонячно.

Температура повітря 16 вересня очікується близько +25 +30 градусів.

Трохи прохолодніше буде на північному сході України. У Сумській, Харківській, Луганській областях протягом дня +20 +24 градуси.

Але вже в четвер 17-го вересня з заходу Європи прийде атмосферний фронт, який принесе дощі на наш Захід, пройде Північчю і Центром. Південь і Схід, за словами Діденко, опади майже не зачепить - там втримається переважно суха погода.

Однак в тилу фронту пошириться холодне повітря: температура повітря знизиться вже в четвер у західних областях, а протягом 18-19 вересня - в більшості областей України. Очікується всього +12 +17 градусів, на півдні буде тепліше на кілька градусів.

"Імовірність заморозків поки прогностичні моделі на вихідні знизили", - повідомила синоптик.

Синоптична карта

У Києві в середу очікується суха тепла погода з температурою повітря до +28 градусів.

"Четвер буде спекотним, може врізати до +30 градусів, але в другій половині дня пройде дощовий фронт і вже в п'ятницю в Києві істотно похолоднішає.

Так що поки - літо, а з п'ятниці - осінь. Але це не точно))", - повідомила Діденко.

У той же час, як пише superagronom, протягом тижня на всій території України очікується різке похолодання. У країні буде панувати посушлива погода, короткочасні опади очікуються 17-18 вересня в західних, північних і частково в центральних областях. Також несуттєві дощі очікуються 20 вересня на Півночі. З 18 вересня на всій території країни очікується різке похолодання, яке протримається до кінця тижня.

За даними моніторингу Метео Фарм, з 14 по 17 вересня температури триматимуться на комфортних значеннях. У північних і західних областях нічна температура коливатиметься від +6 до +17°С, денна становитиме +22...+29°С, і тільки в Чернівецькій області підніматися до +30°С.

У центральних і східних областях вночі +8...+14°С, вдень повітря прогріється до +23...+30°С, на півдні нічна температура опуститься до + 13 ... + 18 ° С, денна досягне + 24 ... + 30 ° С. Температура ґрунту на всій території України буде перебувати в межах + 9 ... + 19 ° С.

З 18 вересня очікується різке похолодання, яке протримається до кінця тижня. Місцями температура опуститься на 10°С. Нічні температури на всій території України триматиметься на позначці +3... +8°С. Денна температура на півночі становитиме +12 ... +16°С, в центральних областях - +14 ...+18°С. у східних, західних і південних областях температура коливатиметься від +13 до + 22°С. температура грунту буде перебувати в межах +3...+10°С.

Швидкість вітру переважатиме північного, північно-західного напрямку 2-6 м/с.

Погода в Києві на 2 тижні від МЕТЕОПРОГ.

Нагадаємо, через аномальну спеку Україна перетвориться на пустелю: народний синоптик прогнозує небувалі неврожаї.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини