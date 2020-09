Вирішальний фактор для економіки: західні аналітики вказали на серйозну проблему в НБУ

Успішна реформа в банківському секторі України, що забезпечила незалежність центрального банку країни (НБУ), почала відкочуватися.

Про це написало видання The Medium в статті "The only successful Ukrainian reform is rolled back", повідомив веб-сайт телевізійного каналу 112 Україна.

Видання вказало на дії Міжнародного валютного фонду (МВФ), який відмовився направити до Києва своїх представників, щоб узгодити надання нового траншу, що необхідно для наповнення держбюджету, який постраждав від падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) більше ніж на 6%. Ситуацію ускладнює й корупція, яка, на думку авторів матеріалу, сприяла розриву в бюджеті на 300 млрд гривень (майже 30% бюджету).

При цьому співпраця з МВФ не завадила керівництву країни звільнити главу Національного банку України (НБУ) Якова Смолія. Він відправився у відставку, стверджуючи, що на нього чинили тиск.

Посаду керівника регулятора зайняв Кирило Шевченко. Він пообіцяв зберегти незалежність НБУ, але не зміг цього забезпечити - почали проявлятися ознаки залежності Шевченко від політичних гравців. При цьому, як говориться в статті, факти з його минулого можуть зробити його "схильним до впливу політичних гравців".

Як приклад автори наводять участь Кирила Шевченка в діяльності "Терра банк". Відзначається, що він нібито "вивозив великі суми грошей за кордон для себе та партнерів і підробляв протоколи засідань наглядової ради". В середині 2014 року великі клієнти зняли з рахунків банку понад 100 млн гривень, потім Шевченко з дружиною співзасновника Вадима Копилова Мариною Ленінг і декількома клієнтами зняв ще 100 млн. Влітку 2014 року наглядова рада позбавила Шевченка повноважень. Він сам уникнув відповідальності, при цьому деякі учасники "схеми" були затримані.

Потім Шевченка обрали у правління АБ "Укргазбанк", він став головою його правління та як написало видання: "... запустив ще одну схему виведення коштів із залученням кількох осіб з правління "Украгазбанку". Було проведено 40 переказів на суми від 10 до 14 млн гривень на рахунки фізосіб в якості винагороди за послуги, які вони фактично не надавали".

Також видання згадує той факт, що при вступі на посаду керівника НБУ Шевченко "забув вказати" близько 100 млн гривень активів та понад 3 млн на рахунках швейцарської компанії Lombard Odier and Co LTD.

Усі згадані моменти можуть стати проблемою для Шевченка, і деякі його рішення почали підтверджувати наявність проблеми. Йдеться про призначення членом ради НБУ екс-соратника Януковича Василя Горбаля, який навчався з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком.

"Член правління НБУ Рожкова, яка відповідала за реформу, є першою в черзі на звільнення. Глава Ради НБУ Данилишин, який тиснув на Смолія, вимагаючи від нього друкувати гроші, визначає політику НБУ. Партнери олігарха Коломойського виграють судові позови шодо "ПриватБанку", - розповіли про останні проблеми в НБУ автори статті.

Згадуються також чутки про призначення наближеною до олігарха Ігоря Коломойського Олени Щербакової на посаду члена правління НБУ.

"Іноземні інвестори це бачать, продають облігації українського уряду та йдуть з ринку, третина з них вже пішла. (...) Незалежність НБУ є вирішальним фактором підтримки стабільності валюти, стимулювання розвитку банківського сектора і підтримки стану економіки. Важливо закріпити цю незалежність як в законодавстві, так й в особистості глави НБУ, забезпечивши відсутність політичного втручання або тиску", - відзначили в матеріалі.

