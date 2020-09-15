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15 вересня 2020, вівторок, 05:45 10 Інфографіка
Фінанси 2020-09-15T07:15:02+03:00
Українські Новини
Українських пенсіонерів чекає відразу кілька підвищень: кому і скільки додадуть

Українських пенсіонерів чекає відразу кілька підвищень: кому і скільки додадуть

Надежда Комендантова
підвищення пенсій, пенсія, пенсія в Україні, пенсія 2021
Пенсія. Фото: dengi.ua
Пенсія. Фото: dengi.ua

Пенсії в Україні в 2021 році підвищать декільком категоріям пенсіонерів, водночас деяким українцям почали виплачувати підвищені пенсії. Відбудеться підвищення пенсій в рамках індексації, збільшення мінімальної зарплати і пенсії, а також низки інших перерахунків, пише РБК-Україна. 

Індексація 2021

У березні 2021 року в Україні проведуть автоматичну індексацію пенсій, і перерахунок складе близько 15%.

Підвищення торкнеться розрахункового розміру пенсій - це можуть бути надбавки за надрхстаж, до рівня прожиткового мінімуму або завдяки наявності повного стажу.

Наприклад, якщо розрахунковий розмір пенсії 2400 грн, то після березневого підвищення пенсіонер зможе отримати 2760 грн. А якщо розрахунковий розмір 1500 грн - після підвищення - не зміниться, залишившись на рівні прожиткового мінімуму (1769 грн з грудня 2020 року).

Зростання мінімальної зарплати торкнеться і пенсіонерів

Згідно з законом, непрацюючі пенсіонери старше 65 років з повним страховим стажем не можуть отримувати менш як 40% мінімальної зарплати.

І в 2021 році цій категорії українців обіцяють підвищити пенсії завдяки зростанню "мінімалки". З 1 січня 2021 вона зросте до 6000 гривень, з 1 липня - до 6500. Відповідно до названої вище категорії пенсіонерів виплати підвищать до 2400 і 2600 гривень.

Надбавка за вік

Крім того, у 2021 році обіцяють збільшення в 500 грн пенсіонерам, яким 75 років і вище. Подібні щомісячні доплати в цьому році вже почали отримувати українці старше 80 років.

"Ми розробили нові соціальні ініціативи... Для більш ніж одного мільйона пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, ми хочемо також встановити щомісячну надбавку до пенсій... Близько 500 грн", - сказала в одному з інтерв'ю міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Зростання мінімальної пенсії

Також на надбавку можуть розраховувати ті пенсіонери, чиї виплати залежать від розміру мінімальної пенсії. Її, підвищать вже в грудні 2020-го на 57 грн до 1769 грн.

У Мінсоцполітики кажуть, що грудневе підвищення торкнеться 30% (понад 3 млн пенсіонерів.

Сюди входять інваліди війни, інваліди ЧАЕС, учасники бойових дій, шахтарі та інші.

Пенсії в Україні. Пенсії в Україні.

Нагадаємо, українцям загрожує "чергове підвищення пенсійного віку і нестача стажу для виходу на пенсію.

Тим часом,  з 1 вересня в Україні збільшився мінімальний розмір пенсії для непрацюючих пенсіонерів у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати. 

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