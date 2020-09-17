Кабмін встановив доплати для пенсіонерів. Хто отримає додаткові 400 гривень

Кабінет Міністрів встановив до 400 гривень доплати пенсіонерам старше 75 років з 2021 року після того, як стало відомо, що у країнських пенсіонерів чекає відразу кілька підвищень.

В середу на засіданні уряду було прийнято відповідне рішення, передають Українські Новини.

Як повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, встановлюється щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 400 гривень пенсіонерам старше 75-річного віку, у яких розмір пенсійної виплати не перевищує розміру середньої заробітної плати доходу в Україні, з якої сплачуються страхові внески та яка враховується для обчислення пенсій за 2020 рік з 2021 року.

За її словами, найменша виплата таких категорій становитиме щонайменше 2 500 гривень для більш як 1 млн пенсіонерів.

Також продовжується виплата щомісячної компенсації в сумі до 500 гривень пенсіонерам старше 80 років.

Крім цього, в 2021 року 1 березня встановлюється датою індексації пенсій.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабмін після підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня в Україні зросли мінімальні пенсії за віком, але не всі пенсіонери відчули підвищення.

Раніше з 1 вересня в Україні збільшився мінімальний розмір пенсію для непрацюючих пенсіонерів у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини