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  • Кабмін встановив доплати для пенсіонерів. Хто отримає додаткові 400 гривень
17 вересня 2020, четвер, 05:30 13
Економіка 2020-09-17T07:30:02+03:00
Українські Новини
Кабмін встановив доплати для пенсіонерів. Хто отримає додаткові 400 гривень

Кабмін встановив доплати для пенсіонерів. Хто отримає додаткові 400 гривень

Кира Молчанова
Кабмін, підвищення пенсій, пенсія
Пенсія
Пенсія

Кабінет Міністрів встановив до 400 гривень доплати пенсіонерам старше 75 років з 2021 року після того, як стало відомо, що українських пенсіонерів чекає відразу кілька підвищень.

В середу на засіданні уряду було прийнято відповідне рішення, передають Українські Новини.

Як повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, встановлюється щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 400 гривень пенсіонерам старше 75-річного віку, у яких розмір пенсійної виплати не перевищує розміру середньої заробітної плати доходу в Україні, з якої сплачуються страхові внески та яка враховується для обчислення пенсій за 2020 рік з 2021 року.

За її словами, найменша виплата таких категорій становитиме щонайменше 2 500 гривень для більш як 1 млн пенсіонерів.

Також продовжується виплата щомісячної компенсації в сумі до 500 гривень пенсіонерам старше 80 років.

Крім цього, в 2021 року 1 березня встановлюється датою індексації пенсій.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабмін після підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня в Україні зросли мінімальні пенсії за віком, але не всі пенсіонери відчули підвищення.

Раніше з 1 вересня в Україні збільшився мінімальний розмір пенсію  для непрацюючих пенсіонерів у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати. 

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