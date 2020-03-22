Причина коронавірусу — одностатеві шлюби, — Філарет

Голова УПЦ КП вважає, що одностатеві шлюби стали причиною поширення коронавіруса, яким у світі станом на сьогодні хворі 304 544 людей. Про це він повідомив в інтерв'ю 4 каналу.

"Я маю на увазі, насамперед, одностатеві шлюби. І це причина коронавірусу. Бог спалив Содом і Гомору", — сказав він.

Патріарх вважає, що пандемія коронавірусу стала карою за гріховність, зокрема, гомосексуалізм.

Філарет Також наполягає на тому, що причастя в храмах на час карантину припиняти не будуть. Він вважає, що священні обряди не можуть посприяти поширенню інфекції.

"Зараз йде дискусія, чи можна причащатися з однієї ложки. Я задаю питання: "Ви вірите, що це кров і тіло Ісуса Христа? Якщо ви не вірите, то не причащайтесь. А якщо вірите, то хіба від Христа можна отримати ці віруси?", – підкреслив він.

https://www.youtube.com/watch?v=mAd63OyKmaA" frameborder="0" allowfullscreen> Як повідомляли Українські Новини, 21 березня у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 81 повідомлення про підозру на коронавірусную інфекцію.

Тим часом, слідом за Донецькою, Харківською та Тернопільською областями режим надзвичайної ситуації через коронавірус ввів Київ.